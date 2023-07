5,9 millions de dollars pour le logement abordable à Gatineau

Du côté des élus municipaux, on se réjouit de cette enveloppe qui permettra d'œuvrer en faveur de l’agrandissement du parc immobilier.

L’investissement d’Ottawa permettra la création de 54 projets totalisant 1581 logements additionnels à travers la province. À Gatineau, on assure que cette somme contribuera notamment à accélérer certains projets de construction en cours.

Cet argent va nous permettre de continuer à bonifier, à créer, à aider. Ce logement-là, on en a besoin , a commenté le président du comité consultatif d’urbanisme et membre de la commission du développement du territoire et de l’habitation de la Ville de Gatineau, Mario Aubé, en entrevue dans l’émission Sur le vif, vendredi.

Cet investissement supplémentaire intervient dans un contexte de crise du logement à Gatineau, où le taux d’inoccupation des logements s’élève à 0.8 %. Une douzaine de familles seraient d’ailleurs actuellement en attente d’un foyer, selon M. Aubé.

Si tous les projets concernés par cet investissement ne sont à ce jour connus, celui qui est aussi conseiller municipal pour le district de Masson-Angers assure que l’argent servira à faire avancer des projets de façon très rapide.

Certains projets de logements abordables pourraient d'après lui bénéficier de ces fonds supplémentaires et ainsi ajouter des portes accessibles sur le marché.