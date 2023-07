L’annonce au sujet de la centrale de Darlington survient la même semaine que celle concernant la construction d’une nouvelle centrale nucléaire à grande échelle, la première en 30 ans dans la province. Celle-ci sera construite près de la centrale actuelle de Bruce Power, à Tiverton.

Les quatre petits réacteurs ainsi que la nouvelle centrale produiront 6000 mégawatts, assez pour subvenir aux besoins énergétiques de six millions de foyers d’ici les années 2030. La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) prévoit que la demande en électricité augmentera de manière importante durant cette période.

La construction puis le fonctionnement d’usines de batteries de voitures électriques à Windsor et à St-Thomas, de celle de la société Umicore à Kingston et la transition du charbon à l’électricité dans le secteur de l’acier à Hamilton et Sault Ste. Marie augmenteront les besoins en électricité de huit térawattheures par année, selon le gouvernement.

« C’est l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de la région d’Ottawa. » — Une citation de Todd Smith, ministre de l’Énergie de l'Ontario

La SIERE avait recommandé à la province, dans un rapport publié l’année dernière, la construction de petits réacteurs nucléaires s’il voulait réduire sa dépendance au gaz naturel. La société estime que l’accès au gaz naturel est nécessaire à court et moyen terme pour répondre à la demande en électricité.

Les trois petits réacteurs pourraient entrer en fonction entre 2034 et 2036, selon l'obtention des permis nécessaires. La construction du premier pourrait se terminer en 2028.