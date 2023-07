Réfection de l’autogare du Havre et démolition du stationnement du Carrefour Racine

Les élus ont adopté lors de la séance du conseil municipal, mardi, un avis de motion prévoyant un règlement d'emprunt de 19,8 millions pour la réfection de l’autogare du Havre. Comme tout règlement d’emprunt, l’étape suivante est la publication d’un avis public, qui pourrait résulter en un scrutin référendaire si un nombre suffisant de citoyens s'opposent.

Il y a deux ans, les travaux de réfection étaient évalués à 12,7 millions. Le stationnement sera entièrement rénové afin de préserver ses 350 espaces de stationnement.

Lors d’une entrevue accordée en mai, le président de l’arrondissement, Jacques Cleary, avait estimé qu’une somme de 22 M$ était nécessaire pour l’autogare du Havre.

L'autogare du Havre est située au centre-ville de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

De son côté, la conseillère responsable d’une bonne part du centre-ville de Chicoutimi, Mireille Jean, s’est réjouie que le projet aille de l’avant.

Il reste aussi à rénover cette infrastructure-là, donc au moins les plans et devis sont faits, on passe au PTI [plan triennal d'immobilisations]. La demande est officielle, ça a passé cette semaine au conseil municipal, donc on va pouvoir enfin enclencher pour pouvoir faire les rénovations , a-t-elle souligné lors de l’émission Place publique vendredi.

Le sort de cette structure vieillissante est dans l'actualité depuis plusieurs années. Sa réfection faisait notamment partie du projet d'amphithéâtre au centre-ville de Chicoutimi défendu par l'ex-mairesse de Saguenay, Josée Néron.

500 000 $ pour le Carrefour Racine

Pour ce qui est du stationnement du Carrefour Racine, le président de la Commission des finances de Saguenay, le conseiller Michel Potvin, espère que les travaux de démolition pourront commencer cet automne. Un demi-million de dollars est prévu à cette fin.

Le stationnement à étages était encore accessible pour certaines portions. Photo : Radio-Canada / Jesica Savard

On va donner les plans d'ingénierie pour le démolir. On parle quand même de 500 000 $, on espère le démolir cet automne. Puis, il ne faut pas oublier la décontamination de la zone ferroviaire. On a quand même 10 millions à mettre pour la démolir, avec des investissements peut-être de 150 millions qui vont suivre , avait chiffré Michel Potvin lors du conseil municipal de mardi.

Des sections du stationnement étaient déjà inaccessibles, car détériorées au fil des ans.

La saga entourant la propriété du Carrefour Racine s’est récemment conclue entre l’homme d’affaires Paul Boivin et Saguenay. Cet édifice abrite toujours le CLSC de Chicoutimi qui doit déménager au Centre santé Racine.

Avec les informations de Michel Gaudreau