Tout savoir sur les Jeux franco-canadiens du Nord et de l’Ouest

La journée de mardi marque le coup d’envoi des Jeux franco-canadiens du Nord et de l’Ouest (JFCNO). L’événement se tient à Victoria jusqu’à samedi et se veut un lieu de rencontres et de rassemblement pour la jeunesse francophone. Entre compétitions et festivités, voici ce qu’il faut retenir.

Qui sont les participants?

Les Jeux réunissent des jeunes de 14 à 18 ans d’expression française qui vivent dans les provinces et les territoires de l’Ouest et du Nord canadiens.

Six délégations sont attendues de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Yukon, et du Nunavut.

Les équipes seront mélangées, donc interprovinciales et interterritoriales. Autrement dit, chacune d’entre elles sera composée de jeunes des différentes délégations.

Pour les organisateurs, c’est une façon de favoriser les échanges et les rencontres entre les jeunes. C’est dans ces échanges-là que les jeunes développent leur identité et leur appartenance à la francophonie , soutient Casey Edmunds, directeur général des Jeux franco-canadiens du Nord et de l’Ouest.

Quelles sont les disciplines?

Les participants vont s’affronter dans 12 disciplines, classées en 3 profils : artistique, engagé et sportif.

Dans le profil artistique, on retrouve : les arts culinaires, les arts visuels, l’improvisation et la musique. Dans le profil engagé, il y a : l’action citoyenne, l’art oratoire et les médias.

Enfin, dans le profil sportif, les jeunes se montreront leur talent au badminton, au basketball, à la course à pied, au frisbee ultime et au volley-ball.

Les Jeux franco-canadiens du Nord et de l’Ouest, ce sont : 5 jours de compétitions et de festivités; 200 jeunes participants et 50 accompagnateurs; 75 bénévoles; 50 artistes.

Quel est l’objectif des JFCNO ?

C’est un moment de construction identitaire chez des jeunes qui vivent en situation minoritaire , résume Casey Edmunds. À travers compétitions et festivités, les Jeux sont donc une occasion pour les jeunes d’expression française de se rencontrer et de partager leurs différentes réalités.

« S’amuser en français avec d’autres jeunes, ça aide à bâtir une confiance, un leadership et une appartenance à la francophonie. » — Une citation de Casey Edmunds directeur général, Jeux franco-canadiens du Nord et de l’Ouest

Ces cinq jours de festivités mettent la langue de Molière à l’honneur. De nombreux organismes francophones, provinciaux et territoriaux, s'y rendent.

Le Commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, sera également présent lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux, mardi soir.

Que faire en dehors des compétitions?

En plus des compétitions, les JFCNO proposent une riche programmation culturelle tout au long de la semaine.

Plusieurs artistes francophones se succéderont sur scène lors de la cérémonie d’ouverture, notamment le Fransaskois Étienne Fletcher, la chanteuse yukonnaise Brigitte Jardin ou encore l’artiste Ariane Mahrÿke Lemire.

La soirée de jeudi sera consacrée aux femmes de la francophonie, avec la présence de plusieurs artistes. La remise des prix et des médailles est prévue samedi lors d’une cérémonie de clôture, prévue sur la plage, qui s’annonce festive.