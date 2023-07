L’immigration au coeur de la rencontre du Conseil des ministres sur la francophonie

La rencontre annuelle du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne s’est conclue vendredi à Vancouver. En plus de la loi C-13 adoptée en juin et qui vise à réformer la Loi sur les langues officielles, le sujet de l’immigration a occupé une place importante des discussions entre les ministres des provinces et des territoires et la ministre fédérale des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor.

De notre loi C-13, on va mettre sur pied une politique d'immigration francophone avec des cibles et des indicateurs et des objectifs vraiment clairs , a commenté la ministre Ginette Petitpas Taylor.

En 2022, le Canada a atteint la cible de 4,4 % en immigration francophone hors Québec que le pays s’était fixé il y a près de deux décennies. Toutefois, de 2016 à 2021, le poids démographique du français a diminué de 0,8 point de pourcentage au Canada.

On a rencontré la cible l'année dernière de 4,4 %, mais ça nous a pris 17 ans pour la rencontrer. Alors oui, c'est une bonne nouvelle, mais on doit en faire plus pour réparer notre perte du poids démographique , précise la ministre.

« Avec la politique d'immigration qu'on va établir, et c'est fort probable qu'il va avoir une nouvelle cible aussi, ce qu'on veut réparer, c’est cette perte démographique. » — Une citation de Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles du Canada

Attirer et retenir les francophones

Le ministre de la Santé et des Affaires francophones de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, indique que la pénurie de main-d'œuvre [...] démontre la nécessité d'approfondir nos efforts en ce qui concerne l’immigration.

Vendredi, le gouvernement du Canada a annoncé les premières invitations découlant du processus Entrée express qui se concentre sur les candidats ayant une solide maîtrise de la langue française ou de l’expérience de travail dans des domaines prioritaires, comme les soins de santé.

Au-delà du processus d’attraction, la rétention des immigrants constitue un autre défi, selon la ministre des Langues officielles. Elle indique que les provinces et les territoires demandent des fonds additionnels pour trouver des solutions à cet enjeu.

« C'est bien beau d'attirer nos immigrants francophones. On veut s’assurer de bien les intégrer dans nos communautés » — Une citation de Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles du Canada

En avril, le gouvernement fédéral a annoncé un plan d’action de 4,1 milliards de dollars sur cinq ans pour la promotion et la protection des langues officielles au pays.

Selon la ministre Ginette Petitpas Taylor, ce plan d’action constitue un outil important pour répondre aux besoins d’immigration. Je suis venue, cette semaine, bien outillée, avec une nouvelle loi avec de l'argent du plan d'action. On a livré la marchandise , indique la ministre.

Avec les informations de Chloé Dioré de Périgny