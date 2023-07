Après 73 000 km en 8 ans, un Torontois boucle son tour du monde sans moteur

Et c’est en kayak, sur le lac Ontario, que Markus Pukonen accomplit cette fin de semaine les derniers kilomètres qui le séparent du point de départ de son épopée, Toronto.

Parti de la Ville Reine en juillet 2015 en canoë vers l’ouest, cet homme de 40 ans est revenu au Canada en vélo le 2 juillet, au poste-frontière de Niagara Falls.

Au fil des ans, M. Pukonen a fait du vélo à main, du tricycle, du ski, du kayak, de la planche à pagaie, du vélo, de la voile, de la marche à pied et même du bâton sauteur d'abord autour du Canada, puis de la planète.

Markus Pukonen a beaucoup navigué pour effectuer son tour du monde. Photo : (@routesofchange)

Confinement en Inde avant la traversée de deux océans

Il a été partout.

J'ai traversé l'océan Pacifique à la voile, traversé l'Asie du Sud-Est à vélo et navigué sur plusieurs bateaux différents pendant plusieurs années. Finalement, je suis resté coincé à [Rishikesh dans le nord de l'Inde] pendant la pandémie , raconte-t-il.

Cette étape au sein d’une communauté aimante, paisible et spirituelle a duré huit mois, jusqu’à la levée du confinement local. Markus Pukonen a ensuite pédalé jusqu’au sud de l’Inde où il relate avoir acheté un bateau de 27 pieds et mis les voiles jusqu’au continent américain.

J'ai navigué autour du cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, à travers l'océan Atlantique Sud dans les Caraïbes, puis en Floride où je suis descendu du voilier, puis j'ai commencé à faire de la planche à pagaie sur la côte et j'ai finalement emprunté le sentier des Appalaches sur 1500 km.

En arrivant au poste de douane de Niagara Falls, l’aventurier dit avoir été submergé par l’émotion : J’ai commencé à m’étouffer et à trembler. Malgré tout, [le douanier] m'a laissé passer et moi, j'ai fait du vélo au coin de la rue à côté des chutes du Niagara et j'ai commencé à pleurer.

Markus Pukonen lors d'une étape de 10 km en bâton sauteur. Photo : (@routesofchange)

Markus Pukonen a trouvé la motivation et la raison d’être de son périple dans la mort subite de son père, survenue à une époque où il hésitait à dédier sa vie à la justice sociale et environnementale.

« En chemin vers chez lui, je me suis demandé ce que je voudrais faire de ma vie, si j'apprenais que j'allais mourir. Et le voyage a été ma réponse à cette question. Je voulais trouver comment je pourrais vivre ma vie sans regrets et vivre aussi honnêtement et passionnément que possible sur la planète. » — Une citation de Markus Pukonen

Sept ans après cet événement, il se lancera dans son aventure qui s'étalera sur 73 000 km.

Bivouac en hiver, pollution et tempête

Bien sûr, de multiples épreuves ont émaillé son voyage.

L'une des plus difficiles a été de skier à travers la Colombie-Britannique au beau milieu de l'hiver, dit-il.

J'ai dû déneiger sous un arbre, allumer un feu, cuisiner, dormir dans un petit sac de bivouac, qui ressemble à un sac de couchage étanche, et c'était très difficile de survivre par temps glacial. Je me suis dit plus jamais ça!

L'un des défis les plus constants auxquels j'ai été confronté était simplement de survivre sur les routes, particulièrement en Asie. Il souligne d’ailleurs l’ironie de ces routes, où la pollution et la poussière sont si intenses que tu respires les gaz d'échappement noirs des voitures .

Markus Pukonen a navigué sur près de 650 km en planche à pagaie le long de la côte est de la Floride. Photo : (@routesofchange)

L’idée d’abandonner son voyage lui a traversé l’esprit un bref instant, confesse-t-il. C'était pendant la navigation de l'Inde aux Seychelles.

Ce n'était censé être qu'une navigation de 15 jours… mais j'avais très peu de vent et après 30 jours, j'ai été frappé par une tempête. Les vagues sont devenues grosses. C'était la nuit et mon bateau a commencé à faire tous ces bruits que je n'avais jamais entendus auparavant, l'eau a commencé à s'infiltrer et j'étais encore assez loin de l’île où ma petite amie m'attendait , raconte-t-il.

J'étais épuisé et [j’ai envisagé] envoyer un SOS. En fin de compte, 12 à 24 h plus tard, je naviguais joyeusement vers l'île et j'avais oublié à quel point j'avais eu peur.

On a tous le pouvoir de changer les choses

C’est finalement en kayak que M. Pukonen termine son épopée, parti de St-Catharines mercredi pour arriver samedi à Toronto. Il est accompagné de son ami Rayne, qui était déjà des premiers kilomètres en canoë en 2015.

Ça va être une longue journée de pagaie, un peu de souffrance pour terminer.

Markus Pukonen sur un trimaran sur le lac Supérieur. Photo : (@routesofchange)

Le principal message qu'il souhaite envoyer est qu'il n'y a pas de changement qui soit impossible, et que les plus grands défis auxquels l'espèce humaine est actuellement confrontée, soit les changements climatiques, peuvent être surmontés.

Tant qu'on fait un pas dans la bonne direction, on a tous le pouvoir de faire de très grands changements dans le monde qui nous entoure et tout ce qu'on fait a un effet beaucoup plus important que ce qu'on pense.

Avec les informations de Desmond Brown de CBC