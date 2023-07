L’ancien directeur général de Winnipeg, Phil Sheegl, condamné à payer 1,1 M$

Durant l’année fiscale 2011, la compagnie Financial Support Services, détenue par Phil Sheegl, a accepté un pot-de-vin de la part de l'entrepreneur responsable de la construction du quartier général de la police de Winnipeg.

La Cour d'appel du Manitoba a rejeté vendredi matin l'appel et a déclaré que les dommages-intérêts punitifs accordés par la juridiction inférieure auraient pu être plus élevés afin de punir Phil Sheegl et de dissuader d’autres personnes d’agir ainsi.

La décision de la Cour d’appel de 40 pages indique que l’ex-dirigeant a commis 14 manquements à ses devoirs de 2010 à 2012.

Les preuves du manquement au devoir de M. Sheegl sont tout simplement stupéfiantes , a écrit le juge de la Cour d'appel, Christopher Mainella, dans une décision prise en son nom et en celui des juges Janice LeMaistre et Freda Steel.

Certaines de ces infractions consistaient à fournir des informations confidentielles à Armik Babakhanians, le propriétaire de Caspian Construction, l'entrepreneur du QG de la police, et à manipuler la procédure d'appel d'offres pour favoriser Caspian.

En plus de ces infractions, la Cour d'appel a déclaré que Sheegl avait accepté 327 200 dollars d’Armik Babakhanians.

Il ne fait aucun doute que M. Sheegl n'a pas fourni à la Ville les conseils loyaux et désintéressés requis à plusieurs égards lors de l'appel d'offres pour le projet, indépendamment de l'allégation de corruption , a écrit le juge Mainella dans sa décision.

Phil Sheegl doit maintenant payer à la Ville environ 1,1 million de dollars.

Le quartier général de la police de Winnipeg a ouvert ses portes en 2016 après que la Ville a dépensé 214 millions de dollars pour acheter l'ancienne tour de Postes Canada.

Le conseil municipal avait initialement approuvé le projet en 2009, pour un coût total de 135 millions de dollars, incluant l'achat et la construction.

Le coût de la construction est passé à 137,1 millions de dollars en 2011, puis à 156,4 millions de dollars, sans compter les travaux supplémentaires qui sortent du cadre du contrat principal et que la Ville qualifiait de coûts indirects .

Avec les informations de Bartley Kives