À proximité du pont Jacques-Cartier, un ancien salon de tatouage affiche clairement ses nouvelles couleurs. Magasin de champignons magiques , peut-on lire dans la vitrine du commerce, où sont dessinés des champignons aux couleurs psychédéliques.

Il s'agit de la 12e boutique de FunGuyz au Canada, toutes les autres étant situées en Ontario, selon le site web de l'entreprise.

Les propriétaires de ces commerces se disent des militants pour la légalisation de la psilocybine, l'ingrédient actif des champignons hallucinogènes.

Nous menons un combat et nous n’abandonnerons pas , affirme à Radio-Canada un porte-parole de FunGuyz, qui souhaite s'exprimer sous le couvert de l'anonymat. Ceux qui font obstacle privent la population du Québec d’un accès sécuritaire à la psilocybine. Déjà, la demande en ligne que nous recevons du Québec est phénoménale.

Ce type de drogue est prisé dans les dernières années pour ses effets thérapeutiques. Des études, dont plusieurs sont toujours en cours, évaluent la possibilité de s'en servir pour traiter des troubles comme les dépressions réfractaires, l'anxiété et les troubles obsessionnels compulsifs.

Or, ses effets à long terme demeurent peu connus.

Des boutiques déjà répandues

Selon le porte-parole de l'entreprise, il est déjà facile de se procurer des champignons magiques dans la métropole. Il y a des centaines de boutiques en ligne où l'on peut commander, estime-t-il. La différence entre acheter dans notre commerce et en ligne est que sur place, les clients peuvent discuter avec nous et s'informer sur le produit.

Pour l'entreprise, le plan de match est clair.

« Nous resterons dans la boutique. Nos fenêtres seront couvertes. Nous ne vendrons à personne de moins de 19 ans. Et les clients devront signer une décharge. » — Une citation de Un porte-parole de FunGuyz

De tels commerces se multiplient depuis quelques années dans des villes comme Toronto et Vancouver. Ils ont fait l'objet de saisies policières et de mises en accusation, mais parviennent tout de même à garder pignon sur rue.

Quelle sera la réaction du SPVM lundi? Le mystère demeure pour l'instant. Le cabinet de la mairesse montréalaise Valérie Plante indique toutefois que bien qu'il soit en faveur d'une décriminalisation de la possession simple de drogues, la loi devra être appliquée.

Dans une zone grise

La semaine dernière, l'Australie est devenue l'un des premiers pays à permettre l'usage médical de psilocybine.

L'Agence de santé australienne a jugé la consommation de cet hallucinogène relativement sécuritaire dans un environnement médicalement contrôlé , dans certaines circonstances .

Au Canada, l'utilisation médicale de drogues psychédéliques comme les champignons magiques est dorénavant autorisée, mais seulement dans le cadre d'essais cliniques ou avec des autorisations spéciales.

Santé Canada rappelle sur son site web qu'elle n'a approuvé aucun produit thérapeutique contenant de la psilocybine. Les essais cliniques sont le moyen le plus approprié et le plus efficace pour faire avancer la recherche sur les drogues non approuvées tels que la psilocybine, tout en protégeant la santé et la sécurité des patients , indique l'agence fédérale.

« Si certains essais cliniques initiaux ont donné des résultats prometteurs, les preuves sont actuellement limitées. » — Une citation de Santé Canada

La prise de champignons magiques peut vous amener à voir, à entendre ou à ressentir des choses qui ne sont pas présentes, de l'anxiété, de la peur, des nausées et des spasmes musculaires accompagnés d'une augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle , ajoute Santé Canada.

De l'avis de Jean-Sébastien Fallu, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, la situation a des airs de déjà vu. Un parallèle peut être fait entre les boutiques de champignons magiques au Canada et les dispensaires de cannabis lorsque cette drogue n'était pas légale.

C’est un peu inévitable, c’est-à-dire qu’encore une fois, c’est la même trajectoire, remarque le professeur. On a vu des clubs compassion vendre du cannabis avant la légalisation, au début avec des prétextes thérapeutiques. Après ça, c’est devenu un peu plus n’importe quoi, je dirais, comme motifs de consommation.

Avec les informations de Jacaudrey Charbonneau et de l'Agence France-Presse