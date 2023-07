Le déclin des stocks de crevette nordique pourrait amener le ministère Pêches et Océans Canada à fermer partiellement ou complètement la pêche l'an prochain. Avec ses pêcheurs et ses usines de transformation, le Grand Gaspé pourrait subir les contrecoups économiques de ce potentiel moratoire.

Le capitaine d'un crevettier, Yan Bourdages, ne cache pas son inquiétude.

Je vous dirais que jusqu'il y a trois ans passés, je ne m'imaginais pas que la chute serait aussi brutale , avoue-t-il.

Depuis le printemps, les taux de capture dans les zones Sept-Îles et Anticosti, où se pêchent près de 90 % de la crevette du Québec, sont environ à 50 % de ce qu’ils étaient l’an dernier, selon les données relevées par l’Office des pêcheurs de crevette du Québec.

Les stocks sont en déclin constant depuis plusieurs années en raison du réchauffement du golfe Saint-Laurent et de l'estuaire ainsi qu'en raison de la prédation du sébaste, dont la population est en progression depuis des années.

Yan Bourdages, capitaine d'un crevettier à Rivière-au-Renard Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Présentement, ce qui est le plus dur à prendre, je pense, c'est l'incertitude et l'inaction , souligne-t-il. La science nous dit depuis plusieurs années que la crevette diminue, que c’est pour changer complètement, que c’est une tendance lourde, que le sébaste consomme énormément de crevettes. Puis, on entend le mot moratoire et il n’y a rien de fait encore , se désole le capitaine.

Quant à l’idée de réorienter les pêcheurs de la crevette nordique vers une possible pêche au sébaste, il se questionne. Est-ce que l'industrie est prête à prendre le sébaste? On dirait qu'on est trois à quatre ans en retard , estime-t-il.

La députée de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, réaffirme qu'elle et son gouvernement suivent de près la situation entourant la crevette.

La députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Elle indique être en contact avec les différents intervenants pour trouver des solutions et pour soutenir les travailleurs dans l'éventualité où un moratoire serait imposé.

Moi, j'ai vécu le moratoire sur le poisson de fond. Je viens de Newport. À l'époque, les usines ont fermé, puis ça a eu un impact catastrophique sur les employés, les travailleurs d'usines. C'est notre plus gros secteur économique en Gaspésie. On parle de plus de 8000 emplois , affirme-t-elle.

Seulement à Rivière-au-Renard, le maire de Gaspé, Daniel Côté, estime que 800 emplois, directs et indirects, dépendent de l'industrie de la pêche à la crevette.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté (Photo d'archives) Photo : Twitter/@DanielCoteGaspe

Sans être alarmiste, l'élu assure que les intervenants locaux sont déjà en mode préparation.

La capture, le produit marin, c'est une chose. L'individu qui est derrière ça, c'est beaucoup plus important selon moi. On devrait prévoir la suite des choses , affirme-t-il. Qu'est-ce qu'on fait de façon transitoire, pour que notre monde ait une job, puisse mettre du beurre sur leur pain? Ça serait la priorité des priorités advenant un scénario qui ne serait pas favorable , ajoute Daniel Côté.

Le capitaine d'un crevettier de Rivière-au-Renard, Vincent Dupuis, est lui aussi fort préoccupé. Il avoue que cette année, il se demande à chaque sortie si elle sera rentable.

Vincent Dupuis, capitaine d'un crevettier à Rivière-au-Renard Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

La pêche à la crevette, c'est une pêche qui emploie le plus de monde dans les usines — plus que le crabe ou le homard. Tout ce monde-là, combiné aux commerces autour, ça risque de fesser fort [un moratoire] dans notre coin , s'inquiète-t-il.

La pêche relève du gouvernement fédéral, mais la situation dans les usines de transformation relève du pallier provincial. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, estime qu'une bonne prévisibilité permettra à l'industrie de s’adapter et de mitiger les conséquences d’un possible moratoire. Là, ça va être aidant , est-il d'avis. Si demain matin on se lève puis on nous apprend que telle zone est fermée, qu’il y a plus de pêche, c'est sûr que c'est des traumatismes qui sont incroyables.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation, André Lamontagne (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le ministre Lamontagne croit que la pêche au sébaste, un prédateur important de la crevette nordique, pourrait offrir de nouvelles opportunités d'activités aux acteurs de l'industrie de la pêche à la crevette.

En attendant, le capitaine Vincent Dupuis sort son bateau, même si la pêche à la crevette est à la limite de la rentabilité. Si on arrête, c'est sûr que ça va être catastrophique pour le village. On essaie de continuer tant qu’on peut pour au moins avoir des salaires pour vivre . Il garde espoir d'une sortie miraculeuse qui donnerait un peu d'oxygène à toute la communauté.

Avec les informations de Stéphanie Rousseau et de Marguerite Morin