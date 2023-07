Du bois d’oeuvre utilisé comme biomasse à Senneterre

Cet amoncellement attire l’attention de bien des curieux. Ils sont nombreux à se demander si ce bois d’oeuvre sera déchiqueté pour alimenter la centrale, comme s’il s’agissait de résidus d’opérations forestières.

Yvan Filion, qui a travaillé toute sa vie dans l’industrie du bois, est du nombre des observateurs qui se questionnent. Balayant du regard le volume de bois, il risque une estimation.

« D’après moi, en bois de charpente, il y en a pour de 30 à 40 maisons pour lesquelles faire des divisions. » — Une citation de Yvan Filion

Déplaçant quelques morceaux, M. Filion observe que le bois a été plané, du moins certaines portions, d'autres morceaux sont marqués, d'autres encore ont été étiquetés.

Si le code-barres est dessus, c'est parce qu'il était prêt à aller sur le marché. S’il est là maintenant, c’est qu’il a peut-être été brisé, parce qu'ils ont ramassé en vrac avec une pince à grume et non pas à bois fini, avec des fourches. C'est difficile de savoir ce qui est vraiment arrivé. Ce n'est peut-être pas vraiment l'idée de faire du gaspillage comme tel , avance Yvan Filion, qui a été propriétaire de l’ancienne usine Dubreuil Forest Products.

Yvan Filion, qui a travaillé toute sa vie dans l’industrie du bois, est du nombre des observateurs qui se questionnent. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Résolu confirme

C’est l’entreprise forestière Produits forestiers Résolu qui est propriétaire de la centrale thermique de Senneterre. Cette centrale est considérée comme la pierre angulaire d’un ensemble convoité depuis plusieurs années, soit un projet de parc thermique.

Le directeur principal affaires publiques chez Résolu, Louis Bouchard, confirme que ces pièces de bois sont destinées à être déchiquetées et serviront à titre de biomasse pour la centrale.

« On me dit que ce sont des pièces endommagées qui ne peuvent pas être vendues. Dans le but de ne pas gaspiller la matière, nous la transformons en biomasse. Il s’agit d’une pratique normale qui ne représente qu’une infime partie de notre production. » — Une citation de Louis Bouchard, porte-parole de Résolu

Il est vrai que certaines pièces portent des fissures ou des imperfections.

Certaines pièces de bois se trouvant dans l'amoncellement sont étiquetées. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

La main-d’oeuvre, un défi

Yvan Filion déplore la situation qui lui rappelle un autre épisode survenu il y a plusieurs années.

C’était à Press, à peu près à 50 km d'ici. Il y avait un moulin et puis, à un moment donné, le bois est tombé. On a installé des convoyeurs avec un immense chipeur extérieur, parce que c’était rendu à 50 $ la tonne. À part la classe 1, tout le reste était chipé pour l'envoyer en copeaux. Mais on est loin de là aujourd’hui, nous ne sommes plus dans l'abondance. À l'heure actuelle, les compagnies sont les premières à vouloir aller voir le gouvernement pour faire augmenter le quota afin d'avoir plus de bois , résume Yvan Filion.

Selon lui, il aurait peut-être été possible d’en tirer tout de même un avantage financier ou de récupérer une partie du bois. Il croit que des solutions de rechange au déchiquetage auraient pu être trouvées.

Si tout ce bois se retrouve là, c'est parce qu'il est invendable, selon la direction de Résolu. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Ces piles de bois auraient dû être retriées, repilées et vendues sur le marché, soutient-il. C'est peut-être de manquer de main-d'œuvre ou d'organisation, mais il y a tellement de manutention qu'à un moment donné, ils n'ont personne et ça coûte trop cher de faire le tri et de déterminer ce qui est bon et ce qui ne l’est pas. Alors, ça va être passé dans un broyeur et ensuite s'en aller en biomasse pour alimenter les chaudières , ajoute M. Filion.

Louis Bouchard de Résolu reconnaît que la main-d’oeuvre représente un défi considérable.

C’est un défi constant pour lequel nous avons développé des stratégies de recrutement à l'international , a indiqué le porte-parole de Résolu par courriel.