Six points forts de la carrière de Molly Johnson

La musicienne, philanthrope et productrice canadienne Molly Johnson a récemment reçu le Prix de la réalisation artistique dans le cadre des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle 2023 (PGGAS).

Cet article fait partie d’une série portant sur les lauréats des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle 2023.

Cette récompense, assortie d’une bourse de 25 000 dollars, représente l’un des plus grands honneurs du pays. La chanteuse n’a pas dit son dernier mot pour autant.

J’ai des projets de formidables pièces musicales que j’ai très hâte de pouvoir partager avec vous dans les années à venir , a-t-elle annoncé dans un brefmessage vidéo  (Nouvelle fenêtre) en anglais diffusé lors de l’annonce des lauréats des PGGAS à la fin du mois de février.

Son agenda musical immédiat est déjà bien rempli. En juin, Mme Johnson a participé à des festivals de jazz à Vancouver, Victoria et Toronto. Aussi, son propre événement, leKensington Market Jazz Festival  (Nouvelle fenêtre) (qu’elle a cofondé en 2016), devrait revenir en 2023. Ce sera le dernier chapitre en date qui a déjà valu à l’artiste née à Toronto deux Prix Juno, la médaille du jubilé de diamant de la Reine et l’Ordre du Canada.

Voici quelques faits saillants de sa vie qui remontent jusqu’à 1965, alors que Mme Johnson n’avait que six ans.

Enfant du théâtre avec Ed Mirvish

Lorsqu’en 2008, Molly Johnson a sorti Lucky, l’album qui lui a valu un prix Juno, elle l’a dédié à une icône de Toronto, l’impresario de théâtre et fondateur de Honest Ed’s, Ed Mirvish.

« Ed a démarré tout ça en me faisant jouer dans Porgy and Bess quand j’avais cinq ans », a-t-elle expliqué au Globe and Mail cette année-là. Tout ça , c’est son engagement à vie dans le monde artistique.

Pendant leur jeunesse à Toronto, son frère Clark et elle ont souvent été choisis pour jouer dans les spectacles de M. Mirvish au Royal Alexandra Theatre : de grandes productions comme South Pacific, Finian’s Rainbow et Porgy and Bess.

L’histoire raconte que M. Mirvish a connu la famille Johnson dans le quartier de Markham Street. Mes parents se sont liés d’amitié avec Ed parce qu’ils étaient, comme lui, engagés dans la lutte pour les droits civiques , expliquait Mme Johnson au Toronto Star au début de l’année.

Comme [mon frère et moi] étions des enfants métis dans les années 1960 à Toronto, à une époque où il n’y avait pas beaucoup de Noirs, Ed a commencé à nous faire jouer dans ses spectacles.

C’était surtout pour le plaisir. Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous n’ait envisagé une carrière dans ce domaine , a-t-elle ajouté.

Pourtant, ces pièces l’ont projeté sous les feux de la rampe pour la toute première fois et, au cours de l’été 1965, elle est même apparue dans une émission de la CBC intitulée Luncheon Date, enregistrée à l’hôtel Four Seasons de Toronto.

Elle était à peine sortie de la maternelle. Une enfant souriante, à la voix douce, les cheveux en nattes. Elle a été rejointe par quelques membres de sa famille pour la séquence : son frère Clark et son cousin Ronnie. Les trois enfants jouaient à l’époque dans une production de Finian’s Rainbow de Mirvish.

La reine de Queen West

En 1984, l’émission The Journal de la CBC diffusait un documentaire sur la scène musicale de la rue Queen. À une époque où les chaînes comme Zara et Starbucks n'avaient pas encore pris le quartier d’assaut. Une époque où Queen West est encore un terrain d’essai pour beaucoup de nouveautés dans la musique, les arts et la mode au Canada. Molly Johnson était au centre de toute cette effervescence.

En 1979, à l’orée de la vingtaine, elle a cofondé Alta Moda, un groupe d’art rock qui est devenu un incontournable de Queen West. Le groupe apparaît dans un reportage de l’émission TheJournal, où il est présenté comme l’un des groupes les plus prometteurs de la rue.

Mme Johnson a joué en quelque sorte le rôle de guide pour faire découvrir ce qui se passe dans le milieu. Elle a même laissé les caméras entrer chez elle, où elle s’est produite pour une foule décrite comme les noctambules de Queen Street .

La pochette de l'album «Because of Billie» de Molly Johnson.

Les années Alta Moda

Lorsque Mme Johnson a reçu l’appel de l’équipe d’organisation des PGGAS, il lui faut un moment pour assimiler la nouvelle. Je me suis dit : Une réalisation? Quelle réalisation? , a-t-elle raconté à La Presse canadienne dans un article paru à la suite de l’annonce des lauréats de cette année. Je suis toujours techniquement dans la même situation que lorsque j’avais un groupe punk appelé Alta Moda dans les années 1980.

Certaines choses ont pourtant changé. Tout d’abord, elle n’est plus en train de rédiger des brouillons à la Cameron House. Elle n’en demeure pas moins une artiste qui travaille fort, et la réalité n’est pas toujours glamour. Même à l’époque d’Alta Moda, Mme Johnson attirait l’attention sur ce fait.

En 1987, elle et son camarade d’Alta Moda, Norman Orenstein, ont participé à l’émission Switchback de la CBC. Le duo y a décrit leur formation comme « un groupe funk très bruyant et très agressif ». À cette époque, après des années de concerts ponctuels, il était sur le point de sortir leur premier album avec une grande maison de disques. L’album éponyme, qui est sorti en 1987, contient Julian, un simple qui a connu un succès modeste dans les palmarès canadiens.

Alta Moda comptait alors manifestement des fans parmi le public de Switchback. Cependant, au cours de l’enregistrement, Mme Johnson minimise le prestige de son appartenance à un groupe de musique pop, alors que la conversation se tourne vers la vie à Toronto. À l’époque, elle vivait dans une chambre située au-dessus de la Cameron House, la salle de concert de la rue Queen où elle travaille. L’animateur Howard Busgang lui a demandé comment elle en est arrivée là. « Par manque d’argent, a alors répondu Mme Johnson. Ce n’est pas le bon milieu, si l’on est intéressé par l’argent. »

Un nouveau son pour les années 1990

Alta Moda était déjà dissous au moment où les années 1990 commencent. Cependant, Mme Johnson a continué de faire de la musique avec M. Orenstein. Le duo a marqué le coup de la nouvelle décennie en créant un nouveau groupe : Infidels, un projet à saveur rock ’n’ roll qui leur vaut en 1992 le prix Juno du groupe le plus prometteur de l’année.

Pourquoi ce changement? Ils l’ont expliqué à l’émission Midday de la CBC en 1992. Je pense que la musique a beaucoup changé parce que les temps ont beaucoup changé , a mentionné Mme Johnson lors de l’émission.

Cependant, à l’époque, elle est partie à la recherche de plusieurs nouveaux sons. Tout en travaillant sur Infidels, elle a animé une soirée jazz hebdomadaire à la Cameron House de Toronto. Elle y a chanté les classiques du genre avec un groupe appelé Blue Monday, où l’on retrouve Gordie Johnson (Big Sugar) à la guitare.

Une superstar de la philanthropie

En 1992, Mme Johnson a lancé le festival Kumbaya au profit des personnes vivant avec le VIH/sida. Pendant quatre ans, l’émission qui en résulte a été diffusée sur MuchMusic et, comme Mme Johnson l’a expliqué dans un article de La Presse canadienne, l’initiative a permis de recueillir plus de 4 millions de dollars pour la Fondation Kumbaya et d’autres organismes de bienfaisance.

Cette contribution est le point saillant de l’extraordinaire travail philanthropique de Mme Johnson. En 1995, elle a participé à l’émission Midday de la CBC pour discuter des origines de Kumbaya. Elle y a expliqué qu’elle a créé la fondation en appelant toutes les superstars de son répertoire téléphonique et en mettant à profit son « esprit rock ’n’ roll ».

Je continue à faire ce que j’aime.

Bien qu’elle se décrit souvent comme une chanteuse pop, Mme Johnson est devenue, dans les années 2000, synonyme de jazz canadien. Elle a entamé le nouveau millénaire avec un album éponyme et, au fil de la décennie, elle s’est forgé une réputation ici et à l’étranger, notamment en France, pays qui l’a fait chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en mars 2023.

Elle continue de sortir des disques. Son dernier album, une collection d’airs de vacances, a été lancé à la fin de l’année 2021.

Malgré tout ce qu’elle a accompli, notamment dans les domaines de la musique, de la radiodiffusion ou de la philanthropie, Mme Johnson a tendance à minimiser ses accomplissements. Elle a d’ailleurs fait preuve de son humilité caractéristique lors d’une entrevue accordée à l’émission The National en 2007.

Tout ce que je fais, c’est écrire des chansons et vivre ma vie , a-t-elle expliqué au journaliste Clifton Joseph.