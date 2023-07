La capitale des pêches maritimes prend vie à Rivière-au-Renard

Promenade en bord de mer, aire de jeux pour enfants, palissades : les travaux et l’aménagement de ce nouveau pôle historique et touristique que la Ville de Gaspé souhaite créer sont en branle. La tour d’observation a également été érigée.

La tour d'observation à Rivière-au-Renard Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Bien que ces différents éléments étaient prévus dans le projet, la Ville de Gaspé a revu quelque peu son plan initial en raison des grandes marées survenues l’hiver dernier et qui avaient endommagé les installations du projet.

Les aléas climatiques ont grugé plus rapidement que prévu la recharge de plage qui avait été faite. La Ville de Gaspé a tout de même décidé d’aller de l’avant avec le projet malgré les résultats d'analyses réalisées par des ingénieurs.

[Les analyses] ont permis de déterminer qu’une partie de la recharge s’est écrasée vers une fosse […]. Maintenant, cette fosse est remplie, alors si la recharge de plage devait travailler, elle ne pourra plus remplir l’espace de la fosse. La nouvelle recharge devrait venir stabiliser tout ça , explique le maire de Gaspé, Daniel Côté.

« On n'est pas trop inquiet pour l’avenir de ce côté-là. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé

La Ville de Gaspé souhaite créer un pôle citoyen et touristique avec le projet de capitale québécoise des pêches maritimes. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Ainsi, des changements au niveau de l’aménagement et du paysagement ont été apportés.

Comme on voit que les changements climatiques sont de plus en plus présents, on a fait ajuster les plans où les tables à pique-nique et les petites promenades ont été éloignées du bord de l’eau pour laisser plus de marge de manœuvre à la recharge de plage , précise M. Côté.

La portion prévue pour accueillir des jeux d’eau a simplement été retirée du projet. S’il rentre de l’eau salée là-dedans, ça va être complètement scrap et on ne veut pas ça évidemment , illustre-t-il.

Le paysagement, soit les arbustes en bordure de mer, a été repensé pour être plus résilient et résistant au mouvement des marées.

« Tout ce qui va rester en place sur le banc, ce sont des éléments qui vont être capables de résister si la mer venait à passer par-dessus. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé

L’élu précise que le secteur où se trouve la tour d’observation ainsi que la zone multimédia, abritée dans le chafaud des Robin, n’est pas à la merci des frasques météorologiques.

Un peu plus d’un million de dollars supplémentaires ont été investis dans le projet pour ces ajustements.

Auparavant évalué à près de huit millions de dollars, le projet est désormais estimé à 9,1 millions de dollars.