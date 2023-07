L’agrile du frêne détecté dans la Mitis

Selon le biologiste à l’ ACIA , Olivier Morin, la thèse la plus probable pour expliquer la présence de l’argile dans la Mitis est l’activité humaine, comme le déplacement de bois de chauffage possiblement contaminé.

Si on regarde les distances avec les foyers d’infestation connus, disons dans la MRC de Kamouraska, on parle d’environ 100-150 kilomètres à vol d’oiseau, une distance que l’agrile n’est pas capable de voyager en l’espace d’un an ou deux , constate le biologiste Olivier Morin.

En dehors de la zone contaminée

Le nouveau foyer d'infestation est détecté à l’extérieur du territoire contaminé, qui se situe plus à l'ouest de la province. L’an dernier, l’agrile du frêne avait été observé dans la Baie-des-Chaleurs, à Carleton-sur-Mer.

La zone de surveillance et de réglementation de l'agrile du frêne par l’ACIA s'étend jusqu'à la MRC de Kamouraska, au Bas-Saint-Laurent. Photo : Agence canadienne d'inspection des aliments

Olivier Morin précise que les dommages constatés à Mont-Joli ne sont pas les mêmes que ceux dans le secteur de Carleton-sur-Mer. À Carleton, ça semble être là depuis plusieurs années, tandis que ce qu’on a observé à Mont-Joli, c’était vraiment localisé à un seul arbre. Les frênes avoisinants semblent sains jusqu’ici , mentionne-t-il.

Les propriétaires des terrains sur lesquels l’agrile a été détecté ont été avisés de l’interdiction de déplacer du bois de frêne, pour éviter la dispersion de l’insecte. Il est également interdit pour la population de transporter des produits de frêne, comme du bois de chauffage, des branches ou des copeaux provenant de la zone délimitée par l’ ACIA .

Olivier Morin est biologiste des enquêtes phytosanitaires pour l'Agence canadienne d’inspection des aliments. Photo : Agence canadienne d’inspection des aliments

L’ ACIA invite les gens à faire preuve de prudence en évitant autant que possible de déplacer du bois de chauffage sur de longues distances, peu importe sa provenance.

Pour localiser les infestations

Durant l’été 2023, les inspecteurs de l’ ACIA redoubleront d’efforts pour mieux comprendre la propagation de l'agrile dans l'Est-du-Québec et au nord du Nouveau-Brunswick.

Des pièges collants seront installés en bordure de la route 132, empruntée par un grand nombre de touristes qui pourraient transporter du bois de chauffage. Des inspections visuelles seront aussi effectuées pour repérer les trous formés par l’agrile dans l’écorce des arbres.

Les pièges contre l'agrile du frêne dégagent des phéromones qui attirent les insectes en vol. Photo : Agence canadienne d'inspection des aliments

« On va travailler avec les municipalités et avec les résidents de l’est de la province pour essayer de voir quelles mesures réglementaires vont être prises dans le futur. » — Une citation de Olivier Morin, biologiste à l’ACIA

Vers la fin de l’année, grâce aux données recueillies, l’ ACIA veut établir une nouvelle stratégie de gestion de l’agrile du frêne dans l’est du Canada. L’option de considérer l’ensemble de la province du Québec comme infestée par l’agrile sera étudiée, selon Olivier Morin.