Jeudi après-midi, des usagers ont capté sur vidéo une violente attaque au couteau dans une rame de train à la station Eglinton.

La victime, un trentenaire, a été poignardée à plusieurs reprises, puis a été transportée à l’hôpital d’urgence où elle est dans un stable, selon une porte-parole du Service de police de Toronto (SPT).

Le suspect est toujours recherché par la SPT.

Je ne me sens pas en sécurité , commente Kalill Jrquio, rencontré devant la station Eglinton, où a eu lieu l’une des attaques. Je reste debout, je ne suis plus autant sur mon téléphone et je ne mets pas mes écouteurs de manière à entendre ce qui se passe autour de moi , poursuit-il.

C’est épeurant, ils devraient offrir plus de sécurité aux usagers , affirme Muskan Gain, rencontrée elle aussi près du métro. Si j’étais élu pour garder la population en sécurité, je m'assurerais de garder les gens en sécurité , a noté pour sa part Kerry Bell.

La Torontoise Kerry Bell estime que les élus devraient en faire davantage pour protéger leurs concitoyens. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Vendredi, le porte-parole de la Commission de transport de Toronto (CTT), Stuart Green, s'est fait rassurant, relativisant le nombre d’incidents dans le réseau. Nous déplaçons des millions de gens chaque jour. On ne veut aucun incident, mais ils sont rares considérant le nombre d’usagers , dit-il.

« Ceci dit, nous comprenons que de telles attaques secouent les gens, nous inquiètent. C’est pour cette raison que nous avons ajouté des agents de sécurité et des policiers » — Une citation de Stuart Green, porte-parole de la ( CTT )

Mesures supplémentaires

La CTT a en effet introduit une panoplie de mesures pour augmenter la sécurité dans les transports en commun au cours des derniers mois, à commencer en janvier par le déploiement d’environ 80 policiers par jour dans le réseau travaillant des heures supplémentaires.

La mesure a finalement pris fin trois mois plus tard, en mars. D’après le directeur municipal, qui avait été interrogé à cet égard lors d’une réunion du conseil municipal, la mesure coûtait près de 1,7 million de dollars par mois au service policier.

Le porte-parole de la CTT, Stuart Green, se fait rassurant après une nouvelle attaque dans le métro de Toronto. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Un rapport remis au conseil d’administration de la CTT note aussi que 50 agents de sécurité seront déployés dans des endroits clés et dans le métro jusqu’en septembre, une mesure qui coûtera 2,3 millions de dollars.

Ce même rapport, publié le mois dernier, indique du même coup une réduction du nombre d’incidents depuis le début de l’année, un constant faisant écho aux commentaires du porte-parole de la CTT . Selon un tableau de bord créé par la Ville de Toronto, le nombre d’infractions à l’endroit des usagers a diminué de 36 % entre mai et janvier.

Syndicat insatisfait

Ces mesures ne sont toutefois pas suffisantes aux yeux de la section 113 du Syndicat uni du transport, qui représente 12 000 employés du réseau de transport.

Le président du syndicat des travailleurs de la CTT, Marvin Alfred, affirme que l'incident à la station Eglinton a été traumatisant pour l'employé sur le train. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Son président, Marvin Alfred, insiste pour que la CTT revienne à un modèle de deux opérateurs par rame. Depuis le 20 novembre 2022, les trains de la ligne 1, sur laquelle a eu lieu l’attaque au couteau, ne sont opérés que par un employé.

« J’ai parlé à l’employé qui était dans le train et il était mécontent d’être seul. Ce n’est pas de cette façon que la CTT devrait opérer. » — Une citation de Marvin Alfred, président de la section 113 du Syndicat uni du transport

En entrevue, le leader syndical a laissé entendre que le système d'appel d’urgence dans les trains n’était pas suffisant.

La CTT recommande aux usagers d'appuyer sur la bande jaune en cas d'urgence. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Nous avions autrefois deux opérateurs dans chaque véhicule , relate-t-il. En 2021, dans le cadre d’un sondage commandé par le syndicat, 65 % des répondants torontois ont dit se sentir moins en sécurité lorsqu’il n’y a qu’un opérateur.

En revanche, Stuart Green, le porte-parole du réseau affirme que pousser le bouton est la meilleure chose à faire durant une situation d’urgence. C’est l’équivalent d'appeler le 9-1-1 , explique-t-il. Le bouton arrête le train à la prochaine station et les services d’urgences sont contactés, dit-il.

Avec les informations de Jean-Loup Doudard, Jérémie Bergeron et CBC