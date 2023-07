Transport Canada s’engage à resserrer ses contrôles pour tenter d’éviter des tragédies comme le naufrage du navire Chief William Saulis, qui a coûté la vie à six pêcheurs de la Nouvelle-Écosse. La conjointe d’un des disparus croit cependant que le fédéral doit aller plus loin.

Le Chief William Saulis, un bateau de pêche long de 17 mètres, a chaviré le 15 décembre 2020 au large de Delaps Cove, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Six pêcheurs sont morts. Le corps d’un seul d’entre eux, Michael Drake, a été retrouvé sur les berges. On n’a jamais retrouvé ceux d’Aaron Cogswell, Dan Forbes, Geno Francis, Leonard Gabriel et du capitaine Charles Roberts.

Dans son rapport d’enquête publié ce printemps, le Bureau de la sécurité des transports du Canada ( BST ) conclut que l’instabilité du navire a joué un rôle dans la tragédie.

Il y avait 4500 kg de pétoncles non écaillés — presque trois fois le poids des prises à déclarer — empilés sur le pont du Chief William Saulis.

Environ 4500 kg de pétoncles non écaillés étaient « entreposés en amas sur le pont, entourés de bacs et de paniers, sans être arrimés », écrit le BST dans son rapport d'enquête. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Pascal Rossignol

Les sabords de décharge étaient probablement recouverts, notamment par les pétoncles, ce qui a causé une accumulation d’eau sur le pont. La mer était mauvaise, les pétoncles et l’eau se déplaçaient sur le bateau, le navire est devenu instable, ce qui l’a probablement fait chavirer et couler , selon l’enquête.

À bord du Chief William Saulis, il n’y avait de pas de procédure écrite guidant l’équipage sur la manière de stocker les pétoncles ou l’utilisation des sabords de décharge, qui sont les deux éléments essentiels à sa sécurité, selon le BST .

Le BST recommande que les inspections de Transport Canada permettent de vérifier que ces procédures écrites soient à la disposition des pêcheurs sur les bateaux et qu’ils en connaissent le contenu. Sans surveillance de Transport Canada, il y a des risques que ces procédures ne soient pas suivies, disent les enquêteurs.

Dans un courriel jeudi, Transport Canada a déclaré avoir accepté cette recommandation du Bureau de la sécurité des transports du Canada.

Des bateaux de pêche instables coulent à répétition

Michelle Nickerson-Forbes, la veuve de Dan Forbes, croit que le gouvernement fédéral ne corrige pas ce que les familles des disparus considèrent comme la cause principale des tragédies dans la pêche : les navires instables qui prennent la mer.

Mme Nickerson-Forbes dit qu’elle va continuer de faire pression sur Transport Canada. Elle demande une réforme légale pour assurer la stabilité des navires qui vont pêcher.

Dans son enquête sur la tragédie du Chief William Saulis, le Bureau de la sécurité des transports souligne d’ailleurs que l’instabilité des navires de pêche a causé de 2007 à 2020 au moins six naufrages, coûtant la vie à 14 personnes au total.