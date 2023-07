FEQ : Stephen Sanchez sur les traces d’Elvis

Pour le jeune auteur-compositeur-interprète Stephen Sanchez, originaire de Sacramento en Californie, ce sera une première participation au Festival d’été et une première présence à Québec, samedi.

La jeune sensation de 21 ans, qui s’est fait connaître grâce au réseau social TikTok, peut déjà se targuer d’avoir partagé la scène avec Sir Elton John et rencontré Sir Paul McCartney.

À Glastonbury en juin, Sanchez a été invité sur scène par Elton John. C’était incroyable. On a rocké devant 250 000 personnes et Sir Paul McCartney est venu nous voir ensuite pour nous féliciter , raconte-t-il, encore sur son nuage.

C’est son mari qui lui a présenté ma chanson. Elton est tombé en amour avec parce que ça lui rappelle la musique qu’il écoutait quand il était jeune, mais avec une saveur actuelle. Il m’a appelé et depuis on est devenus amis. Il me soutient dans ma carrière. Je ne pourrai jamais assez le remercier pour tout ce qu’il fait.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La comparaison avec Elvis

L’Américain est en train de se faire un nom avec son style qui rappelle le King et ses chansons qui évoquent les années 50 et 60.

« J'écris ces chansons parce que j’aime cette musique. Je veux créer de la nouvelle musique qui sonne comme celle des années 50 et 60. Au-delà de la musique, il y a aussi le lyrisme. Ce sont les histoires avec des sentiments, l’amour perdu, la vie et la mort. Des thèmes qui n’ont pas d’âge. » — Une citation de Stephen Sanchez, auteur-compositeur-interprète

C’est la musique sur laquelle j’ai grandi, c’est la musique qui me rejoint le plus, je me sens connecté à elle

Est-ce que la comparaison avec Elvis le dérange? N’est-ce pas de trop gros souliers à chausser?

Ça ne me dérange pas parce que je ne vais jamais avoir à chausser ses souliers. Je ne serai jamais un Elvis ou un Roy Orbison. Mais ces artistes m’ont appris une chose ou deux, dont comment bouger et chanter.

Je dirais que Roy Orbison m’a enseigné comment chanter, Elvis comment bouger et The Platters comment écrire de bonnes chansons d’amour.