Le décès soudain d’une mère de trois enfants provoque un élan de générosité « incroyable »

Valerie Bugera est « sans mots » face à la générosité exceptionnelle dont fait preuve sa communauté depuis le décès soudain de sa sœur Jacqueline Maynard le 30 juin dernier. La famille recevra des repas tous les jours jusqu’au 31 août et a reçu plus de 35 000 $ en dons et une quantité « incroyable » de lait maternel.

La mère de Matéo (7 ans), Micah (4 ans) et Esmé (5 mois) est morte subitement la semaine dernière à l'âge de 37 ans à l'hôpital. Elle s’était rendue à l'hôpital avec son mari, Bruno Maynard, car elle se sentait étourdie et avait de la difficulté à respirer.

L'élan de générosité a commencé parce que le poupon, que Jacqueline allaitait toujours, n'avait pas mangé depuis le matin du décès, ne voulant pas prendre ni la formule ni la bouteille.

Bruno m’a demandé si je connaissais quelqu’un, si je pouvais demander aux amies de Jacqueline si elles avaient du lait à nous donner, congelé ou frais. Donc j’ai commencé à demander et ça a été incroyable tout le monde qui a donné du lait pour Esmé , raconte la sœur de la défunte.

« On n’a plus de place [pour le lait] dans nos frigos et nos réfrigérateurs. Mon téléphone n’arrêtait pas de sonner. Les gens voulaient savoir si elle buvait, s’ils pouvaient aider. » — Une citation de Valerie Bugera, sœur de Jacqueline Maynard

Pour Valerie, tous ces appels ont été un réconfort. J’aimais entendre les histoires des gens qui ont connu ma sœur. J’étais vraiment contente que les gens qui la connaissaient, qui ont travaillé avec elle à Taché, à Victoria et à Steinbach, disent qu’elle était incroyable, toujours positive.

Bruno et Jacqueline Maynard étaient ensemble depuis plus de 20 ans. Photo : gracieuseté de Valerie Bugera

Une amie de Jacqueline, Stéphanie Preteau, s’est aussi portée volontaire pour organiser un système pour les personnes qui voulaient cuisiner pour la famille endeuillée.

Je n’avais jamais entendu parler de Meal Train  (Nouvelle fenêtre) avant. Les gens vont sur l’application, ils mettent leur nom, la date et ce qu’ils apportent pour souper. Ça leur donne des instructions, ce que les enfants aiment, n’aiment pas, où aller porter le repas. C’est de la nourriture qu’on peut congeler, de la nourriture pour les enfants, pour la garderie, etc. , explique Valerie.

« Je ne regarde pas trop le Meal Train, parce que ça me fait pleurer à chaque fois. » — Une citation de Valerie Bugera, sœur de Jacqueline Maynard

Bruno Maynard et ses enfants reçoivent ainsi depuis le 5 juillet des repas tous les jours; le calendrier est rempli jusqu’au 31 août.

Or, la communauté voulait en faire encore plus. Plusieurs personnes demandaient à Valerie où ils pouvaient envoyer de l’argent. Après beaucoup d'hésitations, des conversations avec Bruno et les amies de sa sœur, Valerie a mis sur pied une campagne de sociofinancement  (Nouvelle fenêtre) .

Elle n’avait pas vraiment d’attentes ni d’objectif, l’argent servirait à aider Bruno à financer des services de ménage et de gardiennage.

Valerie Bugera (à droite) avec sa soeur Jacqueline Maynard, le jour de son mariage. Photo : gracieuseté de Valerie Bugera

La réponse de la communauté a une fois de plus dépassé les attentes de la famille. En à peine deux jours, le montant a dépassé 35 000 $.

Une fois que ça a commencé, on regardait le chiffre et on pleurait à chaque fois. On a pas de mots, ça fait chaud au coeur c’est incroyable , déclare Valerie émue.

On a toujours aimé venir d’une petite communauté, Saint-Pierre-Jolys. Mon père est décédé il y a 5 ans, puis la communauté nous a beaucoup aidés. Puis là, de voir ce qu’ils font pour Jacqueline, c’est vraiment vraiment beau. Dire merci c’est pas assez.

La cause du décès de Jacqueline Maynard est toujours inconnue, la famille attend l’autopsie.