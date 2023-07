Les Shirley en première partie des Foo Fighters : « On peut mourir en paix »

Les filles du power trio de punk rock montréalais Les Shirley peinent toujours à croire que les Foo Fighters ont pensé spécifiquement à elles pour assurer leur première partie à l’Auditorium de Verdun lundi prochain. « On peut mourir en paix », affirme la chanteuse et guitariste Raphaëlle Chouinard.

Le groupe formé en 2018, qui comprend aussi Sarah Dion à la basse et Lisandre Bourdages à la batterie, s’est rapidement imposé sur la scène montréalaise avec des chansons qui ont un pied dans le grunge des années 1990 et l’autre dans le punk rock adulescent des années 2000.

Les deux premiers albums des Shirley, Forever Is Now (2021) et More Is More (2022), ont visiblement fait du chemin puisque c’est Dave Grohl lui-même, leader des Foo Fighters, qui a demandé à son équipe de contacter le groupe pour qu’il assure sa première partie.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Quand les filles ont reçu un message titré Foo Fighters d’une certaine Kristen sur leur page Bandcamp, elles ont tout de suite pensé à une blague ou un canular, mais après quelques recherches, Raphaëlle Chouinard s’est vite rendu compte que c’était une véritable invitation.

J’ai donné mon numéro [à l’agente] et elle m’a rappelé dans la demi-heure. En gros, elle m’a dit : "Le groupe a demandé pour vous et seulement vous, et ma mission était de vous retrouver à tout prix." Mot pour mot , a expliqué la musicienne au micro de Katerine Verebely, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

La relation privilégiée de Dave Grohl avec Montréal

Les Foo Fighters seront en concert samedi au Festival d’été de Québec et le 12 juillet à Ottawa. Montréal n’était pas sur leur itinéraire à la base, mais c’est le groupe qui a insisté pour venir.

Dave Grohl n’a jamais caché son amour pour la métropole. Dans ses mémoires The Storyteller, il consacre un chapitre entier à ses voyages au Canada avec les Foo Fighters ou en tant que batteur de Nirvana. Il affirme même que Montréal et Toronto sont deux de [ses] villes préférées au monde.

Dave Grohl, chanteur et guitariste des Foo Fighters et ancien batteur de Nirvana Photo : Getty Images

Le musicien a d’ailleurs eu une relation amoureuse entre 1999 et 2001 avec une musicienne bien d’ici, la bassiste montréalaise Melissa Auf Der Maur, qui a notamment joué avec Hole et les Smashing Pumpkins.

Les Foo Fighters voulaient absolument jouer à l’Auditorium de Verdun parce que ça fait 20 ans qu’ils y ont joué pour la dernière fois. Et Nirvana a aussi fait son dernier concert à Montréal là-bas , résume la chanteuse des Shirley.

C’est drôle parce que c’est presque un concert intime pour eux, dans le sens qu’il y a 4000 places, alors qu’ils peuvent remplir un Centre Bell deux fois de suite sans problèmes. Pour les gens qui ont réussi à avoir des billets, franchement, je pense que ça va être quelque chose d’extraordinaire.

Une consécration pour la jeune formation

Les filles de Shirley ne savent toujours pas exactement comment Dave Grohl est tombé sur leur musique et pourquoi elle a autant résonné chez lui. Raphaëlle Chouinard compte bien le lui demander lorsqu’elle le croisera à l’Auditorium de Verdun.

Le trio disposera de 40 minutes pour réchauffer la salle avant la prestation des Foo Fighters. C’est le fun parce que ça donne vraiment une carte de visite, t’as le temps de t’installer et que les gens aient une bonne impression de c’est quoi le groupe , note la chanteuse du groupe.

On ne fait pas de reprises, on fait vraiment nos tounes et on va choisir les meilleures. On va vraiment tout donner, on veut que les gars soient éblouis.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Bien que la formation soit plutôt jeune, Les Shirley ont l’impression d’avoir déjà atteint un point d’orgue dans leur carrière, d’autant plus que ses membres sont toutes fans de Dave Grohl, des Foo Fighters et de Nirvana, qui ont eu une influence significative sur leur parcours.

Je sais que Sarah Dion est une fan finie des Foo Fighters, c’est la plus grande fan de nous trois. Et pour moi, franchement, Dave Grohl est peut-être la personne la plus pertinente dans le rock dans les 40 dernières années , explique Raphaëlle Chouinard.

Si je m’arrête deux minutes et que je me dis : "Bon, cette personne-là a écouté une ou plusieurs chansons des Shirley et a trippé sur le projet, on peut mourir en paix."

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Katerine Verebely, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18.