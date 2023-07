Le Grand Nord se prépare à participer aux Jeux franco-canadiens du Nord et de l’Ouest

Des délégations du Yukon et du Nunavut regroupant une quinzaine de jeunes se rendront à Victoria pour participer aux Jeux franco-canadiens du Nord et de l'Ouest (JFCNO), une édition spéciale des Jeux de la francophonie canadienne. Seuls les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) ont décidé de ne pas y envoyer de délégation.

Pour le Yukon, la délégation se compose de 14 jeunes de 14 à 18 ans, issus autant du système d’éducation francophone que de l’immersion française. Parmi eux, Vincent Bélanger, nouvellement diplômé du CSSC Mercier, participera aux épreuves d’improvisation.

Personnellement ce que j’ai le plus hâte, c’est de faire quelque chose que j’aime, c’est-à-dire de l’impro, avec du nouveau monde, du monde que je ne connais pas et juste de m'amuser et d’essayer de faire de mon mieux , lance-t-il.

Je dirais que c’est une très bonne délégation parce que c’est un contexte très particulier. Il ne faut vraiment pas comparer ça aux autres années parce que déjà on est sur des jeux qui sont complètement différents , souligne d’emblée la cheffe de mission et gestionnaire Jeunesse-Jeux pour l’Association franco-yukonnaise (AFY), Virginie Saspiturry.

Les Jeux de la francophonie canadienne, qui devaient se tenir à Victoria, ont été reportés plus d'une fois depuis, puis ont été annulés en raison de la pandémie. Photo : Tourisme Victoria

C’est que cette année, l’événement est organisé par la Société francophone de Victoria, qui devait accueillir les Jeux de la francophonie canadienne en 2020, puis en 2021 et en 2022, mais qui ont été reportés ou annulés en raison de la pandémie.

La Société francophone de Victoria a plutôt décidé d’aller de l’avant avec une version alternative des jeux qui regroupe les trois territoires ainsi que la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba.

De jeux axés sur la collaboration

Contrairement à d’autres compétitions, les JFCNO se veulent des jeux basés sur la collaboration entre les jeunes des différentes délégations. Les équipes seront donc formées à Victoria avec des jeunes de toutes les délégations.

On gagne ensemble. Au fond il n’y a pas vraiment de perdant, ce n’est pas le Nunavut, qui a peu de ressources, contre la Colombie-Britannique, mais c’est une équipe de jeunes francophones , explique la cheffe de mission de la délégation du Nunavut, Christiane Nadine Petnkeu Ntchatchoua.

[Ça permet] de leur faire découvrir la francophonie canadienne en situation minoritaire ailleurs qu’au Yukon et de leur montrer que des jeunes comme eux, il y en a partout au Canada et qu’ils ne sont pas isolés , assure de son côté Virginie Saspiturry.

Un financement qui complique le recrutement

Il peut toutefois être compliqué, pour certaines délégations, de se rendre jusqu’à Victoria pour concourir. Le prix des vols et de l’hébergement peuvent être autant d’obstacles à la participation, notamment pour les délégations du Grand Nord.

On a deux vols à prendre d’Iqaluit à Ottawa. On arrive à Ottawa à 23 h et à 4 h du matin on doit être debout pour prendre le vol pour Vancouver et de là on devrait prendre le bateau vers Victoria, donc c’est quand même un long voyage, c’est une aventure , illustre Christiane Nadine Petnkeu Ntchatchoua.

Cette année, les Territoires du Nord-Ouest n'enverront pas de délégation pour les Jeux franco-canadiens du Nord et de l'Ouest. Photo : La Fédération Franco-Ténoise

Une seule personne, Inez Canil, représentera d’ailleurs le territoire lors des jeux de Victoria après le désistement de deux autres participants.

Le financement est aussi arrivé très tard, ajoute Virginie Saspiturry. Quand je parle de très tard, c’est-à-dire il y a à peine deux mois que nous avons reçu les confirmations.

Le recrutement a donc débuté lui aussi très tard et a dû se faire en accélérer afin de trouver les jeunes prêts à se lancer dans ces jeux.

Aucune délégation pour les Territoires du Nord-Ouest

Cette année, seuls le Yukon et le Nunavut représenteront le Grand Nord lors des jeux de Victoria, les T.N.-O. ayant décidé de ne pas envoyer d'équipe.

La situation de Jeunesse T.N.-O. exige de mettre l'accent sur d'autres priorités , écrivent conjointement l'Association franco-culturelle de Yellowknife (AFCY) et l'Association franco-ténoise du Sud et de l'Ouest (AFTSO), dans une déclaration.

Les deux organismes soulignent au passage la nécessité d'investir davantage de ressources dans la jeunesse aux Territoires du Nord-Ouest.

L’édition régulière des Jeux de la francophonie canadienne, organisée par la Fédération de la jeunesse canadienne-française, aura lieu en 2025 à Laval, au Québec.