Rivière-Éternité : réparer les dommages physiques et psychologiques

Une trentaine de résidences avaient été évacuées à la suite des pluies torrentielles qui ont causé des glissements de terrain samedi dernier.

Ce n’est qu’après quelques jours que certains ont pu commencer à réintégrer leur domicile.

C’est le cas de Carole Gaudreault, dont la résidence a été lourdement endommagée.

Mon fils m'a appelé pour dire : "Maman, ce n'est pas beau chez nous. La maison, c'est l'enfer , débute Carole Gaudreault.

Les dégâts à la suite des glissements de terrain et des pluies torrentielles à Rivière-Éternité sont considérables sur le terrain de certains résidents. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Les dégâts à son domicile et son terrain sont considérables.

Ça serait moins compliqué de vous dire ce qui n'est pas brisé, que ce qui est brisé , poursuit-elle.

Il n'y a que le rez-de-chaussée qui a été épargné. Selon elle, son sous-sol, sa cour, sa fosse septique et sa voiture sont des pertes totales.

Une trainée de boue a atteint le terrain de cette résidence de Rivière-Éternité. Des travaux de nettoyage seront nécessaires. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

La tâche à accomplir pour tout nettoyer et réparer est colossale. Sans parler du stress financier, puisque les compagnies d'assurance ne couvriront pas tous ces dégâts.

Jamais de la vie. Les assurances, on a toujours des surprises , se dit-elle.

Le soutien du CIUSSS

Il est donc difficile pour les sinistrés de ne pas se décourager.

Ce sont mes petits-enfants qui me sauvent. Mais on a aussi des travailleurs sociaux qui nous rencontrent assez régulièrement , rapporte Carole Gaudreault.

Le jour même du glissement de terrain, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a mobilisé une équipe de soutien psychologique. Ces intervenants sociaux sont toujours sur place. Ils vont à la rencontre des citoyens et sont disponibles en tout temps dans l'édifice municipal.

Une trentaine de résidents de Rivière-Éternité ont été évacués samedi. Une équipe de professionnels en santé mentale sont sur place pour leur apporter du soutien psychologique. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

On a déployé des intervenants ici à Rivière-Éternité, mais aussi au centre d'hébergement pour les gens qui ont été évacués lors du sinistre. [...] On va demeurer sur place tant et aussi longtemps que les citoyens et les travailleurs en auront besoin , signifie Myriam-Nicole Bilodeau, chef de service des mesures d’urgence du volet psychosocial pour le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Myriam-Nicole Bilodeau est cheffe de service des mesures d’urgence, volet psychosocial pour le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Pour le travailleur social Daniel Lavoie, il était impératif de soutenir cette communauté, car il est lui-même originaire de Rivière-Éternité.

Ça vient nous chercher. Je pense que ça a été sécurisant pour la population de Rivière-Éternité de voir quelqu'un d'ici. [...] On sent beaucoup d'hypervigilance, d'anxiété, des gens qui nous disent : "on se réveille en sursaut la nuit et quand il y a des orages, on pense au pire" , nomme Daniel Lavoie.

Une équipe de soutien psychosocial du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean est déployée à Rivière-Éternité. Daniel Lavoie, qui est au centre, en fait partie. Il est un travailleur social originaire de Rivière-Éternité. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

D'autant plus que cette communauté a été durement éprouvée dans les derniers mois.

Avec les feux de forêt, il y a quelques semaines, les émotions remontent et c'est normal. Mais nous, on est là pour les accompagner et les soutenir à travers cette épreuve-là , rassure Myriam-Nicole Bilodeau.

Pour sa part, la résidente Carole Gaudreault va demeurer craintive. Hier, on était au chalet et il pleuvait fort... On était inquiets , avoue-t-elle.

Mais au moins, elle se sent soutenue moralement et fait déjà preuve de résilience.

On ne connaît pas l'avenir... Et on ne peut pas prévoir non plus , conclut Carole Gaudreault.

D’après un reportage d’Andréanne Larouche