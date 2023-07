2,2 M$ pour comprendre l’effet du dégel du pergélisol sur les habitations du Nunavik

La SHQ va bénéficier d’une aide financière de 2,2 millions de dollars du gouvernement du Québec pour entreprendre ce projet.

Au terme de ces travaux, un plan d’intervention sera établi pour aider l’Office municipal d’habitation Kativik (OMHK) à s’adapter à cette nouvelle réalité amenée par les changements climatiques.

Le plan pourrait permettre d'adapter les logements à la réalité des changements climatiques. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

La très grande majorité des quelque 4000 unités d’habitations gérées par l’ OMHK sont bâties sur des vérins, déposés sur le sol.

Le dégel du pergélisol, la couche souterraine de sol gelé en permanence, modifie parfois la capacité du sol à soutenir les bâtiments.

L’impact sur les logements est de plus en plus clair, selon l’ OMHK .

Actuellement, ce qu’on soupçonne, c’est que l’instabilité des sols additionnée aux techniques de construction entraîne des mouvements. Parfois, ça va créer des fissures, des joints entre des murs et le plancher prennent de la distance. Ce sont des éléments observables , explique le directeur général de l’ OMHK , Marco Audet.

L'Office municipal d'habitation Kativik, sous la direction de Marco Audet, gère un large parc immobilier au Nunavik, où vivent 98 % des résidents. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

La présence des zones de pergélisol et leur dégel progressif sont déjà bien documentés dans la région.

Le plan d’action que produira la SHQ vise surtout à adapter les méthodes de construction, l’entretien et la modification des bâtiments, pour se préparer à l’avenir.

Une ronde d’appel d’offres sera lancée dans les prochaines semaines, afin de trouver une firme spécialisée qui travaillera avec les équipes régionales. L’ OMHK souhaite commencer les travaux de cette étude au courant de l'année 2023.

Implication scientifique

Dans la foulée de cette annonce de financement, Québec a aussi octroyé 600 000 $ à l’Université Laval pour poursuivre les activités de la chaire de recherche en partenariat sur le pergélisol au Nunavik.

Les différents travaux menés par les équipes de chercheurs vont permettre de mieux documenter les impacts du dégel du pergélisol dans la région.

Ces travaux se déploient principalement sur trois axes de recherche, soit les conséquences des changements climatiques sur les milieux naturels, sur les cycles biochimiques, tels que le relâchement de carbone et de mercure, ainsi que l’impact sur les infrastructures.

La fonte du pergélisol est un phénomène observé et étudié partout dans le Grand-Nord. (Photo d'archives) Photo : Ressources naturelles Canada / Roger MacLeod

On travaille à mettre en place des moyens pour que ces informations-là soient disponibles pour les gens au bon moment et dans le bon format. C’est pour qu’ils puissent l’utiliser pour prendre de bonnes décisions et ainsi construire un Nord plus résilient face aux changements climatiques , explique la titulaire de la chaire de recherche, Pascale Roy-Léveillé.

De son côté, Québec a souligné l’importance de permettre ce genre de travaux, essentiels pour aider les communautés du Nord à faire face aux changements climatiques.