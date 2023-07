Une femme tuée par balles au centre-ville de Toronto

Les coups de feu sont survenus près de la rue Queen Est et l'avenue Carlaw juste avant 12 h 30.

Dans une mise à jour vendredi après-midi, une porte-parole de la police de Toronto a indiqué que la victime a été transportée d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Sa mort a été constatée plus tard.

La fusillade serait survenue à l'issue d' une altercation verbale et physique entre trois individus, a expliqué l'inspectrice Michelle Olszevski.

« Au moment de cette altercation, des coups de feu ont été tirés et la victime a été touchée. On ne sait pas pour le moment s'il y a un lien entre la femme et les trois personnes. » — Une citation de Michelle Olszevski, inspectrice au Service de police de Toronto

Ces individus se sont enfuis vers l'est et les enquêteurs n'en ont qu'une description limitée, selon l'inspectrice Olszevski. Toutefois, la présence de nombreux témoins et les caméras de surveillance devraient aider l'enquête, a-t-elle continué.

Toute personne ayant des informations en lien avec cette fusillade est invitée à contacter la police.