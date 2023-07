Les heures supplémentaires propulsent le salaire du personnel infirmier en Alberta

La liste du personnel infirmier en Alberta ayant été rémunéré des centaines de milliers de dollars par an a continué d'augmenter dans la province, et un syndicat soulève la hausse des heures supplémentaires comme un facteur important.

Le mieux payé des infirmiers a obtenu 510 727,75 $ en 2022, soit plus que son grand patron, Mauro Chies, le PDG de Services de santé Alberta (AHS) qui a gagné 484 961,88 $.

Cet infirmier est l’employé le plus payé de tout AHS si on exclut les avantages sociaux.

Seule une dizaine d’autres membres du personnel infirmier autorisés ont eu un salaire annuel situé entre 274 000 $ et 320 000 $.

Ces données proviennent d'une liste diffusée tous les 30 juin par Services de santé Alberta et Convenant Health afin de présenter tous les employés ayant dépassé un certain seuil salarial. Pour 2022, il s'agit de ceux ayant gagné plus de 141 183 $ qui se trouvent dans ce recensement communément dénommé Sunshine List.

Une des plus grosses découvertes de cette liste publique est le nombre record de personnels infirmiers autorisés ayant touché un salaire de plus de 150 000 $. Ensemble, ces 685 employés représentent 69,75 % du personnel infirmier de ladite liste pour 2022.

Cette proportion représente donc un bond considérable par rapport à 2021 lorsque 428 personnes ont eu un salaire de 150 000 $.

La tendance n'est toutefois pas unique dans cette tranche salariale : en 2019, aucun infirmier ni infirmière autorisé employés par AHS ou Covenant Health n'a touché un salaire de plus de 250 000 $ tandis qu'il y en a eu 21 pour 2022.

Des pressions sur le système de santé, dit AHS

Les données de Services de santé Alberta montrent que ses employés ont effectué 2,3 fois plus d’heures supplémentaires pour 2022-2023 comparé à trois ans auparavant.

Ces dernières années, les travailleurs ont enregistré près de 4,7 millions d’heures supplémentaires.

Selon AHS , cette situation est attribuable aux pressions exercées par la COVID-19 sur le système de santé, une hausse des demandes de services ainsi que des difficultés liées à la main-d'œuvre.

Les heures supplémentaires représentent 3,7 % du nombre total d’heures travaillées en 2022.

Les employés de Covenant Health ont, pour leur part, fait davantage d’heures supplémentaires. En tout, les heures supplémentaires représentent10,5 % des heures totales travaillées, une hausse de 4,2 % depuis 2019-2020, a fait savoir une porte-parole pour Covenant Health, Karen Diaper.

Covenant Health n’a pas fourni le nombre total d’heures supplémentaires travaillées.

Heures supplémentaires et pénurie de personnel

Selon la présidente du Syndicat des infirmières unies de l'Alberta (UNA), Heather Smith, un salaire normal pour le personnel infirmier autorisé se trouve dans une fourchette de 80 000 $ à 100 000 $ avant impôts.

Par contre, elle admet ne pas se souvenir d'avoir vu un nombre si élevé d'infirmières autorisées toucher une rémunération de plus de 150 000 $ : Je ne pense pas avoir vu une telle quantité.

Une pénurie de personnel est une des causes avancées par la présidente pour expliquer ce phénomène. Heather Smith mentionne que de nombreux employés travaillent plus pour combler les besoins de main-d'œuvre et se retrouvent parfois à se faire imposer de faire des heures supplémentaires.

« Je dirais que le nombre de [postes] vacants dans la province [et] le nombre d’heures supplémentaires travaillées [...] sont un facteur significatif aux données qu’on est en train d’observer. » — Une citation de Heather Smith, présidente, Syndicat des infirmières unies de l'Alberta

AHS précise qu’il n’y a pas de limite aux heures supplémentaires qu’un employé peut travailler en vertu de la convention collective. Par contre, des conditions pour assurer la sécurité des patients et des employés doivent être remplies afin de voir se temps être autorisé.

L’agence de santé publique mentionne néanmoins que les rémunérations incluent notamment le salaire de base, les heures supplémentaires, les primes de travail à certains quarts et les bénéfices.

Finalement, Services de santé Alberta examine les employés obtenant un salaire de 300 000 $ et plus pour comprendre la composition [de leur rémunération] .

Services de santé Alberta n’a pas voulu indiquer les raisons pour lesquelles un de ses employés a touché un salaire de plus de 500 000 $ l’année dernière, car il est impossible de parler [du cas] d’un seul employé spécifiquement.

Avec les informations de Janet French.