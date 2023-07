Peut-être vous baladerez-vous en ville cet été pour admirer l’art urbain au détour d’une rue. Peut-être même verrez-vous des artistes muralistes à l’œuvre. Nos archives témoignent que depuis les années 1970, les peintures murales sont un moyen d’offrir de l’art, de la beauté et de la couleur à tous les quartiers.

L’art urbain est présent dans plusieurs grandes villes du monde. En Europe, il apparait vers les années 1920 d’abord à des fins publicitaires.

Au Mexique, il est partout présent et remonte à la révolution mexicaine de 1910. Les fresques peintes sur les murs extérieurs racontaient l’histoire du pays. Le peintre Diego Rivera est sans doute le muraliste le plus connu.

Je m’intéresse au muralisme, car tous les gens peuvent le voir, riches, pauvres, intellectuels et gens du peuple.

Chez nous, il faudra attendre les années 1970 pour voir apparaître un courant de peinture murale qui se veut avant tout une démocratisation de l’art.

Le 12 juillet 1973 au Téléjournal, le journaliste Marc Héroux observe le travail de muralistes montréalais.

1:29 Téléjournal, 12 juillet 1973

Mettre un peu de couleurs sur des murs jusque là ternes et vides, tel est le projet de l’escouade de la muralité . Un nom de groupe d’artistes qui fait un clin d’œil à l’escouade de la moralité du maire Pacifique Plante qui, dans les années 1940, avait entrepris de « nettoyer en profondeur le Montréal interlope ».

Voir ces artistes à l’œuvre sans harnais sur les échafaudages donne quelque peu le vertige.

Les couleurs éclatantes et formes géométriques que l’on peut voir dans ce reportage de 1973 ne sont sans doute plus visibles pour les citadins aujourd’hui. Une murale extérieure est par définition une œuvre éphémère.

Au Québec, en raison de nos conditions climatiques, les murales restent dans le paysage urbain en moyenne 20 ans. Les matériaux employés et l’entretien apporté à la peinture peuvent cependant en prolonger la durée de vie.

Le projet était avant tout de mettre un peu de couleur à la ville de Montréal. Les propriétaires nous donnent la permission, approuvent la maquette.

Et c’est ce qui différencie la murale du graffiti. Avant de produire une murale, les artistes demandent la permission. L’œuvre est d’abord approuvée avant d’être peinte au mur.

En 2009, la journaliste Valérie Cloutier rencontre Reuben Peter-Finley qui en est alors à sa première exposition solo.

L’artiste explique que les techniques qu’il utilise sur toile, il les a d’abord apprises en dessinant sur les trains.

2:12 Téléjournal, 28 janvier 2009

Avant d’être muraliste, Reuben Peter-Finley était graffiteur. Le fait de laisser sa marque sur un wagon évoque pour lui une certaine poésie. L’artiste compare les tags sur les trains aux bouteilles qu’on envoie à la mer avec des messages à l’intérieur. Nous ne savons jamais qui va les lire .

En 2009, Reuben Peter Finley réalise les portraits de quatre philosophes bien connus sur un garage de la ville de Québec. Les commandes commencent ensuite à affluer de certains propriétaires d’immeubles pour qu’il dessine des murales.

De temps en temps, je reçois des appels de gens qui veulent combattre le feu par le feu. Des gens qui ont un problème avec les tags sur leur commerce ou leur résidence. Ils se disent que ce serait peut-être une bonne idée de se faire faire une murale au lieu de toujours nettoyer les graffitis.

Le 27 juin 2012 au Téléjournal, la journaliste Tanya Lapointe nous parle du phénomène En masse. Leurs murales, toujours en noir et blanc, sont très éclectiques et peuvent être admirées dans plusieurs villes.

Elles sont produites par de nombreux artistes en art visuel. En 2012, lors du reportage, déjà 250 personnes avaient participé à une de ces murales.

1:55 Téléjournal, 27 juin 2012

Entre ces artistes des beaux-arts, graffiteurs et illustrateurs, les valeurs de diversité, d’entraide et l’esprit de communauté sont privilégiées.

Quand on travaille avec En masse on sait que ça va être incroyable, alors on se laisse beaucoup plus aller.

À Montréal, depuis 2007, l'organisme MU colore les édifices et dessine sur les murs de la métropole. Plus de 120 œuvres extérieures ont été peintes et font la fierté des Montréalais.

Les autres villes canadiennes ne sont pas en reste. C’est à Calgary que l’on retrouve la plus grande murale au monde. Québec et Trois-Rivières possèdent également des programmes culturels locaux qui encouragent la production de murales.