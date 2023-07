Moncton vibre au son des voitures d’antan et modifiées

Des voitures d’hier et d’aujourd’hui se sont donné rendez-vous en fin de semaine à Moncton pour la 23e exposition d’automobiles Atlantic Nationals.

De jeudi à dimanche, les amateurs de voitures anciennes et modernes auront le loisir d’admirer plusieurs pièces de collection sur quatre roues.

Linda Boutet et son conjoint, des collectionneurs du Québec, viennent à Moncton pour participer à l'exposition. Photo : Radio-Canada / Sarah Claveau

Plus de 1100 voitures d’antan et modifiées se feront admirer par de nombreux visiteurs dans ce qui se veut le plus grand festival du genre en Atlantique. L’an dernier, il y en avait près de 2500.

Vendredi jusqu’à 22 h, des voitures ont même droit à quelques heures d’exposition sur la rue Main de Moncton.

Lise Paulin a apporté sa Mustang mauve de collection. Photo : Radio-Canada / Sarah Claveau

Deux sections sont aménagées pour l’occasion. La première comprend des modèles de voitures, de camions et de véhicules d’intérêt spécial datant d’avant 1988. L’autre met en vedette des véhicules plus récents.

Des retombées importantes

Ce festival est une plateforme pour mettre de l’avant la culture de la belle voiture. En plus d’être une foire de démonstration, c’est une levée de fonds pour redonner à la communauté. Selon l’organisateur du Atlantic Nationals, Jesse Aucoin, 1,2 million $ ont été amassés en 23 ans.

Il y a plusieurs prix à gagner pour les participants, dont une voiture, la 1952 Chevy Styleline Deluxe Bel Air à deux portes.

Les époques des automobiles se côtoient sur la rue Main de Moncton. Photo : Radio-Canada / Sarah Claveau

La coordinatrice des événements pour la Ville de Moncton, Vanessa Cormier, a indiqué que ce festival engendre des retombées économiques de plus de 2,3 millions $ et peut attirer jusqu’à 35 000 visiteurs, dont plusieurs des États-Unis.

« C’est beaucoup de monde au centre-ville et ça demande une certaine logistique. Il faut fermer des rues, installer une scène pour les concerts, etc. C’est un événement vraiment important pour notre région. » — Une citation de Vanessa Cormier, coordinatrice des événements pour la Ville de Moncton

Louis-Nicolas Duncan, de Moncton, est un habitué. Il vient voir le spectacle depuis quelques années, même s’il affirme ne pas connaître grand chose dans la mécanique.

Je ne peux plus compter les fois où je suis venu au festival. J’en profite pour voir de belles voitures. C’est pas mal beau , indique-t-il.

Les voitures de collection attirent toujours les regards sur la rue Main de Moncton. Photo : Radio-Canada / Sarah Claveau

Fait de ses propres mains

Parmi les participants, on retrouve Gilbert Collin, originaire de Saint-Léolin, dans la Péninsule acadienne. Ce passionné de voitures est un habitué des Atlantic Nationals.

Il a bâti presqu’au complet ses deux véhicules d’exposition, une voiture et une camionnette. La majorité des morceaux sont des répliques et ont été commandés par Internet.

Gilbert Collin, de la Péninsule acadienne, avec ses modèles Ford 1934 rouge et sa camionnette Chevrolet 1948. Photo : Gracieuseté

Il exposera sa camionnette noire Chevrolet 1948, qu’il a achetée dans son village. Il a reconstruit la plupart des parties de la camionnette. C’était un projet d'une durée de quatre ans et demi. Elle a déjà été exposée aux Atlantic Nationals auparavant et s’est même classée au top 25 en 2019.

Sa Ford 1934 rouge lui a pris cinq ans et demi à bâtir. Ça sera la première fois qu’elle sera exposée aux Atlantic Nationals.

Avec les informations de Sarah Claveau