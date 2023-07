Metric, PJ Harvey et Marie-Gold : les sorties musicales de la semaine 

I Inside the Old Year Dying, 10e opus de PJ Harvey

La rockeuse britannique PJ Harvey, seule musicienne à avoir remporté deux fois le prestigieux Mercury Prize au Royaume-Uni, n'avait plus sorti d'album studio depuis The Hope Six Demolition Project en 2016.

Parsemé de field recordings, des enregistrements captés dans la nature, ce 10e opus, sombre et plus folk que rock, rappelle le dépouillement de ses premiers disques, comme Rid of Me (1993), sans la mise de l'avant de la guitare électrique, même si cette dernière est toujours présente.

Les textes des 12 titres découlent d'adaptations du recueil de poésie Orlam que l’artiste avait signé en 2022. Une partie des textes est d'ailleurs en vieux dialecte du Dorset, comté du sud-ouest de l’Angleterre où elle est née.

Metric dévoile le titre funky Just the Once et annonce Formentera II

Le groupe torontois Metric, mené par la magnétique Emily Haines, a lancé son dernier album Formentera l’an dernier, mais il est déjà de retour avec une nouvelle chanson, la très funky Just the Once.

Il s’agit du premier extrait de Formentera II, une suite à Formentera qui comprend neuf titres et qui sortira le 13 octobre. Just the Once, que la chanteuse décrit comme du regret disco, est accompagné d’un clip simple signé Justin Broadbent.

Laurence-Anne chante en espagnol sur Flores

La chanteuse et guitariste Laurence-Anne a révélé mercredi le titre Flores, une deuxième chanson en espagnol après « Pajaros », tirée de son deuxième album Musivision (2021). Il s’agit du troisième extrait à paraître en prévision de son prochain opus Oniromancie, qui sortira le 8 septembre.

L’autrice-compositrice-interprète présentera son nouveau matériel cet automne au Pantoum à Québec et à la Sala Rossa à l’occasion du festival Pop Montréal. Laurence-Anne a aussi quelques dates à l’agenda avec son autre groupe La Sécurité, qui a lancé au mois de juin un premier album décapant. La formation le présentera au public montréalais le 18 août à L’Escogriffe.

Marie-Gold de retour à Baveuse City

La rappeuse montréalaise Marie-Gold conclut un cycle avec la sortie vendredi de Retour à Baveuse City, une œuvre qui se veut une extension de l’album Bienvenue à Baveuse City (2022), dans une tournure plus sombre.

L’artiste présente la collection de 12 chansons comme un cadeau à ses fans, plutôt qu’un album officiel. On peut y retrouver la griffe de plusieurs concepteurs et conceptrices rythmiques dont Mammouth, Freakey!, Mike Clay, Fifo, Yung Cœur et Shien, Laos, Titouan Lienhard et Noé Carillo.

Aire de plastique de Bon Enfant

Alors qu’il vient de s’envoler pour l’Europe, le groupe montréalais Bon Enfant, lauréat du Félix du groupe rock de l’année à l’ADISQ en 2022, a lancé mercredi la chanson Aire de plastique, une ode à la vie et à la musique encapsulée dans une petite pépite pop.

La formation sera de l’autre côté de l’Atlantique tout le mois de juillet, avec des concerts prévus en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en France, en Belgique et en Suisse. Elle sera de retour au Québec au mois d’août avec quelques dates prévues à travers la province.