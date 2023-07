Mercredi, la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a annoncé que le gouvernement provincial n’allait pas financer une fouille de la décharge Prairie Green où le corps d’une femme autochtone avait été retrouvé en juin 2021.

La police croit que les corps de deux autres femmes, Morgan Harris et Marcedes Myran, se trouvent dans ce dépotoir.

Les manifestants ont installé un blocage le 18 décembre dernier. Depuis, ils bloquaient une partie d'une intersection. Ils ont décidé de bloquer une route entière en réaction à l'annonce de la province cette semaine.

Le lendemain, la ville a décidé de complètement fermer la décharge jusqu'à nouvel ordre.

La fille de Morgan Harris, Cambria Harris, qui était présente au blocage, est outrée par la décision de la première ministre et affirme que l'idée d'une fouille est un « yoyo politique » entre les gouvernements fédéral et provincial.

« Ma mère n’est pas un risque, et l’étude de faisabilité parle méthodes pour protéger les travailleurs. » — Une citation de Cambria Harris

Elle clame que le gouvernement ne veut pas mettre un prix sur la vie des femmes autochtones et payer pour elles .

Mélissa Robinson, cousine de Morgan, aussi présente au blocage, exprime son désarroi.

Elle dit vouloir être réunie avec le corps de sa cousine : cela nous permettrait de tourner la page, on est fatigué de se battre. Ce serait très important pour mes nièces et leurs futurs enfants. Elles ne devraient pas être obligées d’aller à une décharge pour lui rendre hommage .

Une étude en mai dernier avait conclu que la fouille serait dangereuse, mais pas impossible.

Heather Stefanson a affirmé jeudi que le gouvernement ne pouvait pas risquer la santé et la sécurité des travailleurs manitobains pour une recherche, dont l’issue, n’était pas garantie .

Pourquoi bloquer?

Les blocages comme celui-ci ont pour but d’immobiliser et de perturber les activités quotidiennes, pour faire entendre une cause précise.

« Notre message c'est que nous avons terminé de coopérer. Nous avons fait tout ce qui était demandé de nous. J’en ai marre de me taire, d’être gentille. On va commencer à perturber, on va fermer des routes. » — Une citation de Mélissa Robinson, manifestante

Elle croit que l’étude de mai dernier était une tactique dilatoire. Je suis persuadé qu’il y a beaucoup plus de corps dans la décharge, que Morgan et Marcedes, et quand ils commenceront à chercher, ça fera une très mauvaise image à la ville .

Avec les informations de Josh Crabb