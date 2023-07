Réclamation : il est minuit moins une pour les victimes de l’eau contaminée à Shannon

Lancée le 10 juillet 2021, la période de réclamation devait au départ prendre fin un an plus tard, mais la Cour supérieure du Québec a accepté à deux reprises qu’elle soit prolongée de six mois. Résultat : les personnes admissibles ont jusqu’au 15 juillet, à 23 h 59, pour soumettre une demande d’indemnisation.

Admettons qu’une personne découvre le 20 juillet qu’elle était admissible et se dise : "hein, maudit, j’avais droit à 128 000 $'', bien il va être trop tard , indique en entrevue à Radio-Canada le vice-président du Regroupement des citoyens de Shannon, Jean Bernier.

Jean Bernier est membre fondateur et vice-président du Rassemblement des citoyens de Shannon. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

Le 17 janvier 2020, la Cour d’appel du Québec avait condamné le gouvernement fédéral, la Société immobilière Valcartier et l'entreprise General Dynamics (devenue GD-OTS Canada inc.) à indemniser des résidents de Shannon qui avaient consommé de l'eau contaminée au TCE .

Le tribunal avait conclu que les activités industrielles menées dans le secteur de Valcartier, notamment à l’ancienne usine de munitions de Val-Rose, avaient contaminé les sols avec du TCE , un solvant utilisé pour nettoyer les pièces métalliques.

Critères d'admissibilité

Pour être admissibles à une indemnisation, les demandeurs doivent avoir été âgés de 18 ans et plus au 21 décembre 2000 et avoir résidé pendant au moins un mois dans certaines zones définies de la municipalité de Shannon ou sur la rue Cannon, et ce, pendant des périodes déterminées entre les mois d'avril 1995 et de juin 2006.

Les réclamants pourraient avoir droit à des sommes cumulatives allant de 250 $ à 64 000 $, nettes d’impôts, en plus des intérêts et de l’indemnité additionnelle accumulés entre le 16 juillet 2007 et la date du paiement. Selon Jean Bernier, le montant maximal admissible s’élève maintenant à 128 000 $.

Anciennes installations où l’on utilisait le TCE à Shannon (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

Il évalue à entre 4000 et 5000 personnes le nombre de personnes ayant résidé durant au moins un mois dans les secteurs donnant droit à une indemnité. Sur ce nombre, entre 400 et 500 n’ont pu être jointes, soit parce qu’elles ont déménagé, soit parce qu’elles sont décédées.

Parmi les anciens résidents de Shannon dont on a perdu la trace, on compte de nombreux militaires actifs ou retraités des Forces armées canadiennes et des membres de leurs familles.

Le gouvernement fédéral, par l’intermédiaire du ministère de la Défense nationale, a jusqu’ici refusé de divulguer aux avocats des demandeurs la liste de ses membres ayant séjourné dans les quartiers du personnel marié de la base de Valcartier.

On parle d’entre 600 et 700 résidences qui sont situées dans la municipalité de Shannon, mais qui sont sous la juridiction du gouvernement fédéral, de la base militaire de Valcartier, et moi, je ne peux pas savoir, par exemple, qui a demeuré au numéro 150 de la rue Garceau. Ça semble être un secret de sécurité nationale , déplore Jean Bernier.

Du monde de partout

Il fait remarquer que de nombreux militaires et membres de leurs familles résident aujourd’hui à l’extérieur du Québec, voire du Canada.

Un matin, je reçois un coup de téléphone d’un ex-militaire qui demeure en Italie. Il venait d’apprendre qu’il avait droit à une indemnisation, raconte Jean Bernier. Ça fait qu’il y a du monde ailleurs sur la planète qui sont admissibles à une réclamation, mais qui l’ignorent. Il y en a à Vancouver, il y en a au Nouveau-Brunswick, il y en a en France.

Des expertises hydrogéologiques réalisées par l’INRS ont révélé la présence d’un panache de contamination souterrain allant du Centre de recherches de Valcartier (photo) et de l’usine de munitions à la rivière Jacques-Cartier en direction du nord-ouest en passant par la base militaire et par la ville de Shannon. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Je dirais que la majorité des quelque 400 personnes qu’on cherche à joindre d’ici le 15 juillet ne connaissent rien de la situation. Certaines d’entre elles sont sûrement décédées. Par contre, leurs ayants droit, leurs héritiers ont droit au montant qu'elles auraient dû avoir , précise le vice-président du Regroupement des citoyens de Shannon.

Contacts

Les personnes admissibles à une indemnisation doivent remplir un formulaire et le déposer en se rendant sur le site https://actioncollectiveshannon.ca/  (Nouvelle fenêtre) .

Elles peuvent également communiquer avec l’administrateur des réclamations, la firme Raymond Chabot Grant Thornton, par courriel à l’adresse reclamationshannon@rcgt.com  (Nouvelle fenêtre) ou appeler sans frais au 1 855 310-1012.

Il est aussi possible d’obtenir des renseignements auprès de la firme d’avocats Charles Veilleux et Associés, qui représente les demandeurs, en composant le 418 527-5257.