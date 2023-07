Un guide des en-cas à faire à la maison, dans le style du Stampede

Vada pav

Le vada pav est un en-cas populaire de Mumbai, en Inde. Il s’agit de boulettes de pommes de terre frites dans un petit pain moelleux, accompagnées de trois condiments aigres-doux, appelés chutneys en langue hindie. C’est un plat simple à préparer et, surtout, délicieux.

Ingrédients

Chutney de coriandre verte

1 bouquet de coriandre fraîche (divisé)

1 jalapeño, épépiné et haché

1 oignon vert, haché

1 à 2 gousses d'ail pelées

Un peu de gingembre râpé

¼ cuillère à thé de cumin

Sel

2 à 3 cuillères à soupe de jus de citron ou de lime

1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou autre huile végétale

3 cuillères à soupe de raisins secs dorés ou sultanines (facultatif)

Chutney ail et noix de coco

Huile d'olive ou huile végétale

2 à 3 gousses d'ail écrasées

½ tasse de noix de coco râpée

2 cuillères à thé de poudre de chili

Sel

Vada

4 pommes de terre de taille moyenne, épluchées et coupées en 4 ou 6 morceaux

Sel

Huile végétale ou ghee, pour la cuisson

2 cuillères à thé de graines de moutarde

1 cuillère à thé de graines de cumin

Quelques feuilles de curry fraîches ou séchées (facultatif)

1 à 2 gousses d'ail écrasées

2 à 3 cuillères à thé de poudre de chili

2 cuillères à thé de curcuma

1 cuillère à thé de cumin

Pâte à vada

1 tasse de besan/farine de pois chiche

1 cuillère à thé de curcuma

¼ de cuillère à thé de bicarbonate de soude

¼ cuillère à thé de sel

½ tasse d'eau

Petits pains mous ou petits pains de mie

Chutney de tamarin en bouteille, pour servir

Pour préparer le chutney de coriandre verte, il faut hacher et mettre de côté environ 1/3 de tasse de tiges de coriandre pour la garniture de pommes de terre, et passer le reste des ingrédients au mixeur jusqu'à obtenir un mélange homogène. Si le mélange semble trop sec, il faut ajouter un peu d'huile ou d'eau.

Pour préparer le chutney ail-coco, on fait chauffer un généreux filet d'huile dans une poêle moyenne. On ajoute de l'ail et de la noix de coco et on les fait cuire jusqu'à ce qu'ils soient dorés et odorants. Puis, on les retire du feu et on incorpore de la poudre de chili et du sel.

Pour assembler chaque vada pav, on fait griller les petits pains à l'envers dans une poêle chaude et on tartine le fond avec du chutney à la coriandre. On ajoute un ou deux beignets de pomme de terre et on recouvre de chutney à la noix de coco et de chutney au tamarin et aussi de la brioche.

Cette recette donne 4 à 6 portions.

Biscuits Dad's frits

Les biscuits Dad's frits sont au menu de la fête foraine cette année. Ils sont roulés dans du sucre à la cannelle directement à la sortie de la friteuse. On peut utiliser n'importe quel biscuit pour en faire et, si nécessaire, on peut doubler la pâte.

Les biscuits Dad's frits sont cuits avec de l’huile de canola ou toute autre huile végétale neutre. Photo : Radio-Canada / Julie Van Rosendaal

Ingrédients

Pâte à frire

¾ de tasse de farine tout usage

1 cuillère à soupe de sucre

½ cuillère à thé de levure chimique

¼ de cuillère à thé de sel

2/3 de tasse de lait (laitier ou non)

1 gros œuf

Pour la cuisson, on utilise de l’huile de canola ou toute autre huile végétale neutre.

Pour saupoudrer, on utilise du sucre glace ou du sucre à la cannelle. Ensuite, dans un bol moyen, on mélange au fouet la farine, le sucre, la poudre à pâte et le sel. Puis, on ajoute du lait et un œuf avant de fouetter à nouveau jusqu'à ce que le mélange soit homogène. La pâte doit avoir la consistance d'une pâte à crêpes.

Par la suite, on fait chauffer dans une casserole peu profonde environ 2,5 cm d'huile à feu moyen-élevé en évitant qu’elle soit fumante. On trempe un biscuit à la fois dans la pâte pour l'enrober complètement, puis le déposer délicatement dans l'huile chaude.

Enfin, on fait cuire les biscuits en les retournant lorsqu'ils prennent une couleur dorée, avant de les transférer à l'aide d'une écumoire sur une assiette recouverte d'essuie-tout. Pendant qu'ils sont encore chauds, on les roule dans du sucre à la cannelle pour les enrober ou les recouvrir de sucre en poudre.

Cette recette donne 4 à 6 portions.

Recettes concoctées par Julie Van Rosendaal