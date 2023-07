Carrefour giratoire 111-117 : Val-d’Or garde espoir pour cet été

Le MTQ a complété à la fin mai le processus d’appel d’offres pour ce chantier majeur, qui avait été retardé l’an dernier en raison des coûts. Trois entreprises ont déposé des soumissions en 2023, la plus basse se chiffrant à environ 12 millions $.

Même si ce montant est légèrement supérieur aux propositions de 2022, qui se chiffraient à 11,5 M$, le MTQ précise poursuivre le processus d’analyse des soumissions avant de statuer sur l’octroi du contrat.

À la Ville de Val-d’Or, la mairesse Céline Brindamour dit suivre le dossier de près en compagnie du bureau du député Pierre Dufour. Elle croit toujours que cette année sera la bonne, malgré la hausse présumée des coûts.

« Je suis confiante, lance-t-elle. Quand la ministre [Geneviève Guilbault] a parlé en avril, c’était pas mal un dossier prioritaire pour le MTQ. Je m’attends à des nouvelles très bientôt. » — Une citation de Céline Brindamour

La mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Longue attente

Mme Brindamour s’est dite un peu surprise de la hauteur des soumissions, mais elle invite le MTQ à aller de l’avant malgré tout.

On le voit à la Ville quand on fait des appels d’offres, c’est rarement plus bas que les budgets prévus, rappelle-t-elle. Ça nous amène parfois à retarder en se disant qu’on pourra prévoir plus de crédits l’année suivante. Je présume que c’est ce que le ministère a fait. De toute façon, ça ne baissera jamais. D’année en année, ça va empirer. Il y a du nouvel argent pour des projets ailleurs au Québec. Ici, ça fait longtemps qu’on attend.

La mairesse Brindamour fait aussi valoir que la population attend ce projet avec impatience, surtout les citoyens du quartier Sullivan.