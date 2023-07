La Saskatchewan en retard pour le remplacement du genou et de la hanche, selon un rapport

Un rapport indique que la Saskatchewan présente les délais d'attente les plus longs au Canada pour diverses procédures médicales prioritaires, et les remplacements du genou et de la hanche affichent des délais particulièrement élevés.

Selon les conclusions d’un rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), en 2022, la province a enregistré un temps d'attente médian de 467 jours pour les remplacements du genou.

À titre de comparaison, le Manitoba se classe en avant-dernière position avec un délai d'attente de 336 jours pour les remplacements du genou, tandis que la plupart des autres provinces affichent des délais allant de 210 à 284 jours.

Par ailleurs, les temps d'attente les plus courts ont été enregistrés en Ontario, avec une moyenne de seulement 117 jours.

En ce qui concerne les remplacements de la hanche, les données de l’ ICIS montrent que les temps d'attente médians en Saskatchewan s'élevaient à 309 jours en 2022.

L'Alberta et le Nouveau-Brunswick sont ex aequo à l’avant-dernier rang avec un délai d'attente de 232 jours. L'Ontario a enregistré les délais les plus courts, avec une moyenne de seulement 108 jours.

Une situation que critique la cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan, Carla Beck.

Presque tous les habitants de la Saskatchewan connaissent quelqu'un qui attend dans la douleur une intervention chirurgicale qui aurait dû avoir lieu depuis des mois , a indique Mme Beck dans un courriel envoyé jeudi à Radio-Canada.

La cheffe du NPD de la Saskatchewan, Carla Beck critique le retard accusé par la province en matière d'intervention chirurgicale. Photo : La Presse canadienne / Heywood Yu

Nous avons les pires délais d'attente dans les hôpitaux du Canada , s'est-elle indignée.

Aucun gouvernement ne devrait se féliciter d'un travail à moitié fait.

Le porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé rurale, Matt Love, exhorte le gouvernement provincial à prendre des mesures sans délai.

Nous ne sommes même pas à la dernière place, nous sommes dans une catégorie à part, tout en bas de l'échelle , estime M. Love. Lorsqu'il s'agit de régler les attentes dans les hôpitaux, Scott Moe et ses ministres n'ont pas d'objectifs, pas d'échéances et pas de nouvelles idées .

Ce dernier estime également que la pandémie de COVID-19 a entraîné une détérioration supplémentaire des temps d'attente, en raison de la suspension des procédures médicales pendant la crise sanitaire.

« Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des habitants de la Saskatchewan, des gens qui attendent dans la douleur des procédures qui auraient dû être effectuées depuis plusieurs mois. » — Une citation de Matt Love, porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé rurale

De plus, selon Matt Love, un nombre considérable de professionnels de la santé ont quitté leur poste ou sont victimes d’épuisement à cause de la COVID-19.

On veut atteindre des objectifs ambitieux

De son côté, le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Paul Merriman, affirme que son gouvernement s'efforce d'atteindre des objectifs ambitieux pour l’année 2023.

L'objectif de la province est de réaliser 103 000 interventions chirurgicales au cours de l'année 2023-2024.

Les listes d'attente pour les opérations chirurgicales ont commencé à diminuer depuis le pic de novembre 2021, avec une réduction de près de 10 % depuis les sommets atteints lors de la pandémie , peut-on lire dans le courriel envoyé à Radio-Canada.

Le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Paul Merriman, précise que la province souhaite « réaliser 103 000 interventions chirurgicales » au cours de l'année 2023-2024. Photo : La Presse canadienne / Heywood Yu

Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, plus de 90 000 interventions chirurgicales ont été réalisées, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré en Saskatchewan pour une période d'un an , affirme le gouvernement.