La population albertaine pourrait atteindre 5 millions de personnes dès 2025

La population albertaine devrait atteindre la barre des 5 millions d’habitants d'ici 2025, selon les dernières projections du gouvernement provincial, publiées cette semaine. Il s'agit du scénario basé sur la plus forte croissance, mais, selon la projection la plus probable qui est celle de la croissance moyenne, l’Alberta devrait avoir une population de 5,06 millions d'habitants en 2027.

La population actuelle de l’Alberta était estimée à 4,7 millions de personnes au 1er avril.

Le scénario de forte croissance prévoit des niveaux plus élevés de fécondité et de migration, ainsi que des taux de mortalité plus faibles.

Dans le scénario de faible croissance, il faudrait attendre 2029 pour que la population atteigne ce niveau.

Dans tous les cas, l'augmentation de la population sera surtout due à la migration et en particulier celle des personnes à l'extérieur du pays.

Dans les trois scénarios, la croissance démographique future est principalement due à la migration, en particulier à la migration internationale , peut-on lire dans le rapport.

Selon le scénario moyen, 55 % de la croissance démographique future de l'Alberta devrait provenir des migrations internationales et 17 % des migrations interprovinciales.

L'accroissement naturel par le biais des naissances représente les 28 % restants.

La plupart des futurs habitants de la province vivront à Edmonton, à Calgary et dans le corridor situé entre ces deux grandes villes.

La croissance prévue dans le corridor Edmonton-Calgary est étayée par les schémas migratoires historiques au sein de la province , peut-on lire dans le rapport.

En tant que région la plus peuplée, cette zone a tendance à attirer la plupart des migrants arrivant de l'extérieur de la province. Au cours de la dernière décennie, 87 % des immigrants et 86 % des migrants en provenance d'autres régions du Canada se sont installés dans cette région.

Le corridor Edmonton-Calgary représente 6 % de la superficie de l'Alberta, note le rapport, mais abrite près de 78 % de la population, ce qui en fait la zone la plus urbanisée de la province .

D'ici 2051, 81 % des Albertains devraient vivre dans ce corridor.

Plus de vieux, moins de jeunes

Avec une moyenne d'âge de 39 ans, l'Alberta était la province la plus jeune du Canada en 2022. La population devrait cependant vieillir à mesure que les taux de natalité diminuent et que l'espérance de vie augmente.

En moyenne, une fille née en Alberta en 2022 peut espérer vivre jusqu'à 82,7 ans, tandis qu'un garçon peut atteindre 78 ans , peut-on lire dans le rapport démographique de la province.

Selon le scénario de croissance moyenne, l'espérance de vie à la naissance des femmes devrait atteindre 87,4 ans d'ici 2051 et celle des hommes, 84,2 ans.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Selon certaines projections, l'espérance de vie à la naissance des femmes devrait atteindre 87,4 ans d'ici 2051 et celle des hommes, 84,2 ans. Photo : Gouvernement de l'Alberta

En 2022, les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient environ 15 % de la population totale, selon les données de la province. Selon les projections de croissance moyenne, cette proportion devrait atteindre 20 % en 2051.

D'ici 2031, les personnes âgées devraient représenter une part plus importante de la population que les enfants de moins de 15 ans. Cette tendance s'est déjà manifestée au niveau national , note le rapport de la province.

Le rapport souligne également que la part des Albertains âgés de 80 ans et plus dans la population devrait plus que doubler, passant d'un peu plus de 3 % en 2022 à environ 7 % en 2051.

Le rapport note que cette évolution aura des effets sur la demande de soins de santé, d'aide à la vie autonome et de logements pour personnes âgées.

Avec les informations de Robson Fletcher