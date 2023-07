La qualité de l’air sera bientôt mesurée partout aux Territoires du Nord-Ouest

Le Projet de surveillance de la qualité de l’air des T.N.-O. a été lancé en 2022 avec l’installation de capteurs dans trois communautés. Il y a quelques mois, le ministère de la Santé et des Services sociaux a décidé de donner un coup de pouce au projet, et 15 communautés sont maintenant équipées de ces petits instruments.

Chaque capteur est relié au réseau sans fil et envoie en temps réel les mesures de la qualité de l’air, que les résidents peuvent consulter en ligne  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

L’appareil utilisé, de marque PurpleAir, est petit, abordable et facile à utiliser, contrairement aux stations de surveillance de la qualité de l’air déjà présentes dans les communautés d’Inuvik, Norman Wells, Inuvik et Yellowknife, qui requièrent un entretien fait par un spécialiste.

Pour la médecin hygiéniste en chef du territoire, Kami Kandola, cette technologie est innovatrice. Avant, nous ne pouvions pas évaluer l'impact que la fumée des feux de forêt pouvait avoir sur les petites communautés.

Un employé du ministère de la Santé et des Services sociaux voyage dans les communautés pour montrer comment installer et faire fonctionner le capteur, explique John McKay, responsable du programme de surveillance de la qualité de l’air des T.N.-O. pour le ministère de l'Environnement et des Changements climatiques.

John McKay est responsable du programme de surveillance de la qualité de l'air des T.N.-O. depuis plus de 25 ans. Il dit que les capteurs sont aussi utiles pour les chercheurs qui n'ont pas la possibilité d'avoir de l'équipement dans chaque communauté du territoire. Photo : Radio-Canada / Liny Lamberink

Je suis vraiment heureux de ces efforts et des avancées technologiques qui nous permettent de surveiller la qualité de l’air dans des endroits où c'était pratiquement impossible , dit-il.

Évaluer les risques pour la santé

Avec ces capteurs, les particules fines, aussi connues sous le nom de PM2,5, provenant des incendies de forêt, mais aussi des émissions des véhicules et des activités industrielles, peuvent être mesurées toute l’année.

Les valeurs indiquées sur le site web varient entre 0 et 300. Une valeur comprise entre 51 et 100 est considérée comme acceptable, tandis qu’une mesure allant de 201 à 300 indique que la qualité de l’air peut mettre en danger la santé des personnes.

Kami Kandola estime que ces capteurs permettront aux gens de prendre des décisions éclairées à propos de leur santé. Ils ont le contrôle. Ils peuvent aller sur leur téléphone, sur leur ordinateur et voir quel est le niveau de particules fines pour leur communauté , explique-t-elle.

La médecin hygiéniste en chef des Territoires du Nord-Ouest, Kami Kandola, dit que cette technologie émergente de surveillance de la qualité de l'air permettra aux gens de prendre leurs propres décisions en matière de santé. Photo : Radio-Canada / Kate Kyle

La médecin dit que de respirer ces particules fines est plus dangereux pour les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et ceux qui ont des problèmes cardiaques ou pulmonaires.

Avec les informations de Kate Kyle