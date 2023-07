Téléphones, jouets sexuels, cendres : quand les artistes sont la cible du public

Mercredi, Drake a reçu un téléphone cellulaire sur le bras alors qu’il était en spectacle à Chicago. Imperturbable, le chanteur a continué sa prestation comme si de rien était.

Le rappeur canadien n’est certainement pas le premier artiste de l'histoire à se faire heurter par un objet sur scène. Le groupe anglais Oasis avait interrompu un concert en 1997 après qu’un des membres du groupe eut été atteint par une bouteille.

Et trente ans plus tôt, les Beatles se faisaient déjà lancer des bonbons après avoir raconté une anecdote sur les Jelly Babies – une sucrerie anglaise – en entrevue.

La tendance semble néanmoins avoir repris du galon dans le dernier mois. À la mi-juin, la chanteuse américaine Bebe Rexha a reçu un téléphone cellulaire en plein visage durant un concert à New York, la forçant à mettre fin à son spectacle. L’artiste s’est retrouvée avec des points de suture et un œil au beurre noir.

Puis, c’était au tour de P!nk de voir atterrir sur scène un sachet contenant les cendres de la mère d’une spectatrice lors d’un concert à Londres. Je ne sais pas quoi penser , a-t-elle déclaré au micro, visiblement confuse.

La chanteuse country Kelsea Ballerini a pour sa part été atteinte à l'œil par un bracelet lors d’une prestation en Idaho, tandis que Lil Nas X s’est fait lancer un jouet sexuel à l’occasion d’un spectacle en Suède. Qui a lancé ce [jouet sexuel] sur la scène? a-t-il lancé, surpris.

Adele n’a pas attendu d’être prise pour cible avant d’adresser le phénomène lors d’un de ses spectacles en résidence à Las Vegas.

Avez-vous remarqué que les gens oublient le gros bon sens durant les spectacles en ce moment? Qu’ils jettent de la merde sur scène? a-t-elle lancé au public, avec dans sa main droite un appareil permettant de lancer des t-shirts dans la foule.

Je vous mets au défi. Je vous défie de me jeter quelque chose dessus, et je vais vous tuer , a ajouté la chanteuse britannique à la blague, avant de propulser un gilet dans les airs avec son engin.

Adele en a assez des fans qui lancent des objets sur scène. Photo : Supplied

La recherche d'une intéraction

Un peu partout dans les médias américains, les spécialistes en sécurité et psychologues s'interrogent. Les fans cherchent-ils à provoquer des moments viraux sur les médias sociaux? À rendre hommage aux artistes? Ou la pandémie leur a-t-elle simplement fait oublier les bonnes manières?

Au Québec, le professeur adjoint au Département de psychologie de l’Université de Montréal Floris van Vugt s’inquiète du phénomène.

Quand on parle de lancer des objets aussi ludiques, ça suggère que c’est un geste prémédité. Ça me fait penser à une volonté d’interactivité. Que les gens souhaitent être impliqués, être vus, mais d’une manière moralement douteuse , avance-t-il.

Le professeur, qui s’intéresse notamment à la musique comme outil d’intégration sociale, rappelle qu’en Occident, les spectacles sont souvent unidirectionnels : l’artiste chante, tandis que le public écoute et applaudit.

C’est un artiste qui est loin, inatteignable, et nous on est dans le public quelque part, séparé. Il y a une certaine asymétrie; il y a l’artiste qui nous donne la musique, et nous, on ne participe pas musicalement, à part danser.

Le Dr van Vugt évoque la possibilité qu’une frange du public soit à la recherche d’une expérience plus participative. Mais la façon choisie pour provoquer cette participation est tragiquement maladroite, et ça évoque probablement le contraire. Les musiciens vont avoir encore moins tendance à interagir avec nous.

Lil Nas X a récemment vu atterrir un jouet sexuel sur scène lors d'un concert en Suède. Photo : AFP / FABRICE COFFRINI

Agir pour exister

Quand Bebe Rexha a été atteinte par un téléphone intelligent en plein visage, on aurait pu croire à une maladresse. Après tout, les artistes récupèrent parfois les cellulaires des fans pour filmer des égoportraits avec ceux-ci.

Mais peu après avoir été arrêté par les policiers, le jeune homme de 27 ans à l’origine du lancer a expliqué son geste en disant qu’il pensait que ce serait drôle , laissant entendre qu’il souhaitait divertir en lançant de son plein gré un objet au visage de l’artiste.

Le choix de lancer un jouet sexuel à Lil Nas X pourrait aussi être interprété comme une blague grivoise, bien que l’auteur ou l’autrice du geste n’ait pas expliqué ses motifs. Dans les deux cas, les vidéos ont largement circulé sur les réseaux sociaux.

On a tendance dans notre société à favoriser l’expression individuelle plus que l’écoute, estime le professeur van Vugt. C’est comme si tout le monde devait [s’exprimer] pour exister. Ce qui fait qu’on pourrait aller à des mesures extrêmes, comme lancer des objets de la scène pour se manifester.

Kelsea Ballerini a reçu un bracelet dans l'œil durant un concert. Photo : Radio-Canada / Radio-Canada/Valérie Cloutier

Le professeur l’admet : il spécule. Il lance un débat. Difficile pour lui de tirer de grandes conclusions à partir d’une série de gestes isolés, bien que rapprochés dans le temps.

D’autant plus que dans certains cas, des artistes ont été agressés physiquement en pleine prestation, comme Ava Max il y a deux semaines. La chanteuse a reçu une gifle en plein visage de la part d’un homme avant d’être escortée à l’extérieur de la scène.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs artistes ont évoqué craindre pour leur sécurité. Cette tendance… doit prendre fin , a écrit le chanteur Charlie Puth sur Twitter.

Certaines personnes semblent avoir de la difficulté à se lier aux personnes qui ont un autre point de vue, ou qui manifestent d’une manière qu’ils ne veulent pas, par exemple sur scène, et répondent de manière agressive , regrette Floris van Vugt, évoquant un climat social tendu dans la société.