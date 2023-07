Des villes de la Mauricie-Centre-du-Québec cessent les publicités sur Facebook

De plus en plus de villes décident de cesser toutes publicités payantes sur les plateformes du géant du web Meta. Le mouvement s’est même répandu ici, en Mauricie et au Centre-du-Québec. Trois-Rivières, Shawinigan, Nicolet ainsi que Drummondville ont annoncé dans les derniers jours cesser toute publicité sur Facebook et Instagram.

Bien que ces actions ne soient pas faites de manière concertée, elles sont toutes guidées par le même principe, soit celui de solidarité avec les médias.

C’est ce dont les différentes villes témoignent dans leur communication annonçant la décision.

Dans un communiqué, la Ville de Shawinigan affirme en effet vouloir suivre le mouvement de plusieurs villes québécoises et de grandes entreprises de presse.

« Notre geste en est un de solidarité envers nos médias locaux, qui sont importants pour nous et pour la communauté. Plus les gens participeront au mouvement, plus le message sera clair pour Meta. » — Une citation de Michel Angers, maire de Shawinigan

Idem à Nicolet et à Drummondville. La mairesse de Drummondville en a d’ailleurs fait l’annonce par l'entremise d'une publication Facebook.

Sébastien Turgeon, directeur des communications et de la participation citoyenne de Nicolet, explique qu’il s’agit avant tout d’une question de principe, parce que le montant alloué par la Ville aux publicités payantes est minime, soit 600 $ par année environ. Mais M. Turgeon explique que 30 % de leur population consomme de l’information via ces plateformes et qu’il est donc important que l'actualité qui y figure soit crédible et surtout locale.

« Même si c’est une bataille de David contre Goliath, on s'entend tous là-dessus, il faut quand même passer un message, et pour nous c’est très important. » — Une citation de Sébastien Turgeon, directeur des communications et de la participation citoyenne de Nicolet

À Nicolet, la publicité payante servait majoritairement à faire la promotion des emplois vacants ou bien d'événements organisés par la Ville.

À Trois-Rivières, le budget alloué aux publicités payantes était plus substantiel au cours des dernières années, soit de 3000 $ à 5000 $, révèle Simon Vadnais, le coordonnateur principal aux communications en entrevue avec Le Nouvelliste. Il s'agit tout de même d'un petit pourcentage du budget de la Ville, ce qui démontre, à nouveau, que le geste est d'avantage symbolique.

Ces villes emboîtent le pas à Montréal, Longueuil, Laval et Québec, ainsi qu’à plusieurs entreprises qui ont elles aussi décidé de mettre fin à l’achat de publicités sur Facebook. Le gouvernement fédéral a également annoncé l'arrêt d'achat de publicités sur Instagram et Facebook, alors que l'Ontario a pour sa part annoncé continuer.

Ces événements surviennent après que le gouvernement fédéral ait adopté le projet de loi C-18 le 22 juin. Celui-ci vise à faire en sorte que les géants du web tels que Meta et Google, indemnisent les médias d’information pour le partage de leur contenu sur leur plateforme.