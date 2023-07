La chasse au faisan permise au Nouveau-Brunswick cet automne

Cette chasse aura lieu pendant deux semaines, du 23 octobre au 5 novembre.

Les détenteurs de permis de chasse au petit gibier, au gibier à plumes et au cerf de Virginie obtiennent ainsi une extension de leur territoire de chasse au faisan. Auparavant, elle n'était permise que dans des enclos de chasse gardée sur des terrains privés.

Le faisan de Colchide mâle est facilement reconnaissable par son collier blanc au cou, ses plumes colorées et la tache rouge autour des yeux. Photo : Gracieuseté

Les personnes pourront récolter un maximum de deux faisans mâles par jour et peuvent avoir en leur possession un maximum de quatre faisans mâles.

Pendant la chasse au faisan à collier, les chasseurs pourront seulement utiliser un fusil de chasse d’un calibre maximal de 10, avec des cartouches de fusil de chasse contenant des plombs d’un calibre maximal de 2, un arc ayant une puissance d’au moins 10 kg (22 livres) ou une arbalète ayant une puissance d’au moins 68 kg (150 livres).

Un faisan qui se balade au centre-ville de Moncton. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Toutefois, il sera interdit de les abattre en ville. Il faudra respecter une distance de 400 mètres de toute résidence si on chasse avec une arme à feu et de 100 mètres si on utilise un arc.

Certaines agglomérations, comme Moncton et Dieppe, doivent composer avec la présence parfois nuisible de ces oiseaux sur leur territoire.

Le faisan est une espèce originaire d’Asie qui aurait été introduite dans la province il y a une centaine d’années. Il aime les territoires agricoles et humides. Le mâle est facilement reconnaissable à son collier blanc au cou, ses plumes bleues et vertes, une tache rouge au visage et une longue queue.

Avec les informations de La matinale