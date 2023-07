Grave accident sur l’autoroute 40 à Trois-Rivières

Les services d’urgence ont été appelés vers 12h30. Quatre véhicules, deux camions lourds et deux voitures, sont impliqués dans la collision dont un camion-citerne qui serait en fâcheuse position.

Deux ambulances sont sur place. Selon la Sûreté du Québec (SQ), « l'intervention nécessite le support du Service de sécurité incendie de Trois-Rivières au niveau désincarcération des personnes prises à l'intérieur d'un des véhicules. »

L’autoroute 40 sera fermée sous peu pour permettre aux services d'urgence de travailler.

Des reconstitutionnistes de la SQ sont en direction des lieux pour analyser la scène de collision et déterminer les causes et circonstances de l'accident.

Une ou des personnes se trouveraient dans un état critique actuellement.

Plus de détails à venir…