Smorgasburg ou la richesse de la gastronomie torontoise

CHRONIQUE | Samedi matin 11 h, les premiers visiteurs arrivent au grand terrain de stationnement du 7, Queen’s Quay Est à Toronto. De petits nuages de fumée et des effluves de grillades et d'épices flottent dans l'air.

Certains savoureront des tacos mexicains, d’autres jetteront leur dévolu sur des lumpia des Philippines ou du poulet assaisonné de poivre blanc de Penja du Cameroun.

Bref, c’est un tour du globe à l’image de la Ville Reine que propose le marché Smorgasburg.

Le marché Smorgasburg a vu le jour à Brooklyn en 2011, grâce au travail d’Eric Demby. Le nom, lui, est né d’une combinaison du mot smorgasbord (grand buffet ou variété d’aliments) et Williamsburg pour refléter à la fois la richesse de l’offre et l’emplacement initial.

Après son succès new-yorkais, Smorgasburg s’est étendu à Los Angeles et Miami.

Le concept traverse le nord de la frontière pour la première fois en 2022. Eric Emby, le fondateur du marché, s’est intéressé à Toronto en raison de la taille de la ville et de son offre culinaire marquée par la présence de nombreuses communautés culturelles.

Meat on a Stick propose des brochettes grillées de boeuf, de porc et d'agneau, Photo : Radio-Canada / Jonathan Bouchard

L’an dernier, la sélection des restaurateurs avait été assurée par le journaliste gastronomique et chroniqueur Suresh Doss. Son travail a permis de mettre en lumière la créativité de nombreux chefs torontois méconnus.

Même si le Torontois ne fait pas partie de l’organisation de l’édition 2023, Eric Demby souhaite maintenir le même esprit. Il souligne le réseau hors pair de son ancien collaborateur.

Il a donné un ton à l’événement qui se compare aux autres Smorgasburg de par la diversité et la culture culinaire de la ville , affirme Eric Demby.

Visibilité

Smorgasburg accueille à la fois des restaurateurs établis et émergents.

Pour les visiteurs, ce marché à ciel ouvert est une porte d’entrée pour découvrir de nouvelles adresses.

Une situation dont se réjouit Brian Tran, copropriétaire de la pâtisserie vietnamienne La La Bakeshop qui propose notamment des gâteaux qui combinent des saveurs sucrées, salées et umami. Selon lui, il est en mesure d’atteindre un public qui n’aurait pas forcément visité l’une de ses boutiques situées à Scarborough ou dans le quartier The Annex.

Kankan propose notamment des grillades et des beignets. Leurs mets sont agrémentés d'épices africaines dont le poivre blanc de Penja du Cameroun.

Selon Christiane Tchouabou, le marché Smorgasburg est propice à la découverte de nouvelles saveurs.

Même son de cloche du côté de Christiane Tchouambou, propriétaire de Kankan qui met en valeur des épices africaines, dont le fameux poivre blanc de Penja du Cameroun dans des grillades, ragoûts et riz.

Pour cette entrepreneure, c’est aussi une question de visibilité.

Il y a une fierté de dire : "On est là". Même si vous ne voyez pas des aliments africains dans les grandes surfaces, il y a des petits entrepreneurs comme moi qui abattent un gros travail, qui disent aux grandes chaînes qu’on a quelque chose à offrir , affirme-t-elle.

« C’est important d’être représentés. » — Une citation de Christiane Tchouambou, Kankan

Un tremplin?

La Ville Reine n’est pas étrangère à ce genre de marché. De 2011 à 2014, le Toronto Underground Market (TUM) rassemblait des milliers de gourmands au Evergreen Brickworks.

Ce rendez-vous gourmand avait énormément contribué au développement de la scène culinaire torontoise et à la mise en valeur du travail de nombreux chefs et entrepreneurs, dont Matt Basile (camion-restaurant Fidel Gastro’s, restaurant Lisa Marie), Matt Dean Pettit (Rock Lobster et maintenant Trinity Market), ou encore les dumplings de FeasTO d’Ada Mok et Cam Pounder.

Ces derniers avaient tous de petits kiosques au TUM avant d’ouvrir des restaurants, des camions-restaurants ou de proposer des produits à plus grande distribution.

Selon Brian Tran (à gauche), le marché Smorgasburg permet d'attirer une nouvelle clientèle vers les deux succursales de sa pâtisserie.

La pâtisserie vietnamienne La La Bakeshop propose des gâteaux qui sont à la fois sucrés et salés et umami.

Smorgasburg se voudrait, en quelque sorte, son pendant contemporain. Dix ans plus tard, le dynamisme culinaire est toujours présent. Ce qui semble avoir changé, c’est la notion identitaire qui est désormais encore plus forte.

Selon Brian Tran, Toronto prend de plus en plus sa place sur le plan gastronomique. Nous sommes fiers de faire partie de cette vague d’entrepreneurs qui mettent de l’avant leur culture ou leurs recettes familiales , affirme-t-il.

Le marché Smorgasburg se déroule tous les samedis jusqu'au 9 septembre, de 11 h à 18 h.