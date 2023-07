La nouvelle piscine d’Halifax ouvre en pleine vague de chaleur

C'est très excitant , dit-elle. On s’est préparé toute la semaine et l’on a surveillé pour ne pas manquer l'ouverture et enfin on y est!

La piscine, qui a une capacité de 300 nageurs, est vite devenue un endroit populaire, après son ouverture le 6 juillet 2023, en pleine vague de chaleur.

L'accès à la nouvelle piscine du parc Halifax Commons est gratuit. Photo : Radio-Canada / Portia Clarck

Ce qui plait à Jennifer Lee et sa famille c’est qu’il n’y a pas de coût d’entrée.

C'est une opportunité pour les enfants et les familles de vivre une expérience gratuite , dit-elle. C'est agréable pour les enfants de sortir et de profiter du soleil en été.

Il reste quelques touches de finition à faire, mais tout ce qui est sur les terrasses de la piscine dans les toilettes et les vestiaires est prêt pour l'été.

Patrick McGrath, le gestionnaire des loisirs d'Halifax, explique comment l’installation est très moderne et facile à utiliser pour tous.

La piscine du parc Halifax Commons est entièrement accessible et fournie des fauteuils roulants pour aller dans l'eau. Photo : Radio-Canada / Portia Clarck

L'installation est entièrement accessible. Tous nos vestiaires universels sont conçus pour s'adapter à tous, qu'ils aient des besoins spéciaux, qu'ils aient des fauteuils roulants ou des handicaps pour marcher , indique-t-il. Nous avons aussi des rampes pour la piscine.

La baigneuse, Amanda Conohan, dit que la conception très ouverte dans un espace vert comme Halifax Commons fait en sorte que beaucoup de gens peuvent se baigner sans que les utilisateurs se sentent tassés.

Ce n'est pas surpeuplé , dit-elle. Il y a beaucoup d'espace, beaucoup de zones différentes, c’est super propre et le personnel a l'air incroyable.

La piscine est située entre les rues Cogswell et Bell. Elle comprend de nombreuses zones différentes pour les nageurs débutants et expérimentés et elle sera toujours surveillée par des surveillants-sauveteurs.

La nouvelle installation communautaire et aquatique qui inclut une cuisine et un théâtre à coûter près de 18 millions $.