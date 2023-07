Green Day (dimanche 16 juillet)

Cannonball Cabernet Sauvignon 2020, Code SAQ : 13089981, 26,50 $ Photo : Courtoisie /SAQ

Ce cabernet-sauvignon américain est conforme aux attentes : il est rempli de soleil, de fruits noirs bien mûrs et ses notes épicées évoquent son passage en fût de chêne. Le vin est gourmand et subtilement évolué et sa finale est aussi persistante qu’un ver d’oreille de Green Day. Établie à Healdsburg, dans la région de Sonoma, la marque Cannonball achète des raisins dans différentes régions viticoles de la Californie. Elle souhaite offrir un vin typique au meilleur prix. Pour y arriver, l’entreprise commercialise le vin sous l’appellation Californie, plutôt que Sonoma, dont les prix sont généralement plus élevés. C’est réussi!

Foo Fighters (samedi 8 juillet)

Liquid Light Sauvignon Blanc Washington 2020 Code SAQ 14727471, 20,15 $ Photo : Courtoisie / SAQ

Seattle est reconnue pour son dynamisme et ses idées avant-gardistes. À quelques kilomètres de cette ville américaine, dont est originaire le groupe Foo Fighters, les vignobles de l’État de Washington appliquent la même philosophie. L’entreprise Sainte-Michelle offre un bon exemple avec son sauvignon blanc de la marque Light Liquid. L’étiquette met en évidence que le vin ne contient aucun sucre résiduel. Cette façon de faire répond ainsi à une demande très répandue des consommateurs qui préfèrent de plus en plus les vins secs. Light Liquid est l’une 16 marques de Sainte-Michelle. L’entreprise produit près de 65 % des vins de l’État. Avec ses notes de citron et de fleurs blanches, ce sauvignon est délicat et rafraîchissant.

Les Trois Accords (lundi 10 juillet)

Domaine Le Grand Saint-Charles Hors Terre, Code SAQ : 15175241, 15,75 $ Photo : Courtoisie / SAQ

Au pied du mont Yamaska, Martin Laroche et Mylène Gaudette ont acheté en 2008 un verger dans le but de planter de la vigne et de produire du vin. Quinze ans plus tard, les membres du couple sont désormais des vignerons établis et respectés, mais aussi des cidriculteurs créatifs. Cette cuvée nommée Hors Terre porte bien son nom, car avec ses 7 % d’alcool et son goût subtilement houblonné, elle est tout indiquée pour étancher la soif en écoutant le titre du même nom du groupe des Trois Accords. L’effervescence est créée grâce à une deuxième fermentation en bouteille. Les bulles sont fines, l’amertume est délicate et le cidre est hautement rafraîchissant.

Pitbull (vendredi 14 juillet)

Havana Club Anejo 3 Anos , Code SAQ : 12275124, 27,90 $ Photo : Courtoisie / SAQ

Le rappeur Pittbull est originaire de Cuba. Cette île des Caraïbes est surnommée l’île du rhum en raison des nombreuses variétés de canne à sucre qu’on y cultive, mais aussi grâce au savoir-faire des maîtres rhumiers. La capacité des Cubains à faire vieillir et à assembler les spiritueux a d’ailleurs été reconnue par l’UNESCO en novembre. La marque Havana Club est synonyme de la renaissance de l’industrie du rhum dans les années 90. Son rhum blanc est idéal pour concocter un mojito aux parfums de vanille et de jus de canne frais.