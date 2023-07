Bloqué par des urbanistes de Winnipeg, le promoteur du projet Fulton Grove obtient 5 M$

Le promoteur immobilier Andrew Marquess obtient gain de cause contre la Ville de Winnipeg et deux urbanistes. Il se voit accorder 5 millions de dollars. Selon la juge, les deux fonctionnaires ont délibérément ralenti le projet de Fulton Grove, un projet résidentiel de 1 900 logements prévu sur la parcelle de terre Parker Lands.

La juge Shauna McCarthy de la Cour du Banc du Roi du Manitoba a rendu sa décision jeudi. Selon celle-ci, l’ancien urbaniste en chef de la ville, Braden Smith, et l’urbaniste senior, Michael Robinson, sont responsables d’abus de pouvoir dans l’exercice d’une charge publique pour avoir pris des mesures qui ont contrecarré les efforts de Andrew Marquess de développer 19 hectares dans l’angle nord-ouest de Fort Garry.

La juge a toutefois rejeté les plaintes déposées contre un autre urbaniste, Martin Grady, et contre l’ancien directeur de l'urbanisme, de l'immobilier et du développement de Winnipeg, John Kiernan. Dans sa décision de 92 pages, elle analyse séparément les faits et gestes des quatre défendeurs et conclut que la preuve est suffisante et démontre que Braden Smith et Michael Robinson s'étaient délibérément opposés au développement de Fulton Grove.

Le terrain destiné au développement est situé à la limite nord de Fort Garry, le long du corridor de transport rapide sud-ouest, et comprend 19 hectares. Photo : Radio-Canada

Elle estime que les deux coupables ont délibérément fait preuve de mauvaise foi à plusieurs égards et que leur conduite avait pour objectif de ralentir ou de faire échouer les demandes du plaignant.

Certaines de leurs actions incluent l’expropriation sans avertissement préalable d'un terrain pour y faire un bassin de rétention, des efforts pour changer la nature des demandes requises et le fait de soulever des préoccupations au sujet de la protection des arbres, alors que ce n’était pas une exigence au préalable.

[Ils] étaient conscients que leur comportement était illégal et qu’il causerait probablement du tort aux plaignants , ajoute la juge dans sa décision.

Elle affirme aussi qu’il est évident que les deux fonctionnaires agissaient à la demande du conseiller municipal de River Heights-Fort Garry, John Orlikow.

[Cette] ingérence délibérée dans les demandes des plaignants était principalement [motivée par] les souhaits et les exigences du conseiller municipal, et le désir de certains fonctionnaires de satisfaire ces souhaits , déclare la juge McCarthy.

John Orlikow, qui n'était pas visé par la poursuite, s'est refusé à tout commentaire jeudi, déclarant qu'il venait d’être mis au courant de la décision.

La Ville, quant à elle, est tenue responsable de la faute des deux fonctionnaires. Elle n'a pas encore fait de commentaires au nom de M. Robinson, qui est toujours l’un de ses employés, et n'a pas indiqué si elle comptait faire appel de la décision du tribunal.

Radio-Canada n'a pas été en mesure de communiquer avec Braden Smith, qui vit maintenant en Colombie-Britannique.

Andrew Marquess sent avoir obtenu justice. Le chemin a été long, très long. Les projets de développement ne devraient pas être aussi difficiles à faire avancer , déclare le promoteur.

Son conseiller juridique, Dave Hill, se dit aussi satisfait de la décision. Il est très difficile d'obtenir gain de cause dans une affaire contre des fonctionnaires , affirme-t-il.

Le promoteur Andrew Marquess, à gauche, et son avocat Dave Hill, photographiés dans le bureau de ce dernier en 2019, se disent satisfaits du jugement rendu contre la ville. Photo : Radio-Canada / Bartley Kives

L'action en justice est née de la frustration du promoteur face au rythme de développement des terrains. Il les avait acquis en 2009 auprès de la Ville dans le cadre d'un échange contre des terrains qu'il possédait à Fort Rouge.

La première des trois actions en justice entre M. Marquess et la Ville date de 2018. Le promoteur soutient que la Ville et ses fonctionnaires ont agi de manière inappropriée lorsqu'ils ont refusé d'autoriser le développement.

Il prévoit maintenant déposer un nouvel accord de développement et espère que la construction de Fulton Grove pourra commencer en 2024.