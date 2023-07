Des feux de forêt toujours pas maîtrisés près de Chibougamau

Par contre, trois brasiers n'ont toujours pas été maîtrisés dans le nord du Québec. C'est la zone près de la ville de Chibougamau qui demeure la plus problématique.

Malgré la chaleur intense, les pompiers forestiers ont donc continué d'y intervenir. Des opérations aériennes ont également lieu lorsque la météo le permet.

Ça peut se poursuivre, sauf qu’il faut agir avec modération parce qu’il y a risque de coup de chaleur pour les personnes qui travaillent aux combats des incendies. On travaille sur des surfaces noires, la surface brûlée absorbe beaucoup de chaleur, alors s’il y a du travail qui est un peu trop épuisant, il faut des tâches petit à petit ou peut-être attendre un peu plus tôt ou un peu plus tard dans la journée pour exécuter certaines tâches , a expliqué l'agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU, Josée Poitras.

Josée Poitras, agente à la prévention et aux communications à la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Les températures plus humides des derniers jours ont également aidé les interventions de la SOPFEU .

La plupart de nos feux sont contenus ou maitrisés. Avec l’humidité relative qui a augmenté, ca va nous aider aux combats des incendies , a assuré Mme Poitras.

Au plus fort de la lutte des feux de forêt, jusqu’à 156 incendies étaient en activité au Québec au mois de juin.

Avec des informations de Catherine Gignac