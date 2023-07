Trois Palestiniens, dont deux combattants, tués en Cisjordanie occupée

Khaïri Chahine, 34 ans, et Hamza Maqboul, 32 ans, tous deux membres de la branche armée du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), ont été tués dans la matinée dans la vieille ville de Naplouse, bastion de groupes armés palestiniens dans le nord de la Cisjordanie.

L'armée israélienne y multiplie depuis des mois ce qu'elle présente comme des opérations antiterroristes .

Deux Palestiniens faisant partie d'un groupe armé prennent part aux funérailles de Khaïri Chahine, 34 ans, et Hamza Maqboul, 32 ans, le 7 juillet 2023. Photo : Associated Press / Nasser Nasser

Des témoins ont indiqué qu'une fusillade a éclaté après que les forces israéliennes ont encerclé une maison. Trois autres Palestiniens ont été blessés dans ces échanges de tirs, selon le ministère palestinien de la Santé.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a indiqué être entrée dans Naplouse pour tenter d'arrêter Chahine et Maqboul, auteurs, selon l'armée et leur organisation, d'une attaque n'ayant fait aucun mort mercredi près d'une colonie juive au sud de Naplouse.

Les deux terroristes ont été tués à la suite d'échanges de tirs avec les forces israéliennes, écrit l'armée.

Un troisième Palestinien, Abdel-Jawad Hamdan Saleh, âgé de 24 ans, a été tué plus tard dans la journée de vendredi lors d'une manifestation contre la colonisation dans le village d'Oum Safa, au nord de Ramallah, a indiqué le ministère palestinien de la Santé dans un communiqué.

Ce village est le théâtre de violences récurrentes entre colons et villageois palestiniens depuis fin juin.

Interrogée par l'Agence France-Presse, l'armée israélienne n'a pas commenté l'incident dans l'immédiat.

Vaste opération à Jénine

Ces nouvelles violences surviennent sur fond d'un regain de tensions liées au conflit israélo-palestinien depuis le début de la semaine.

Jeudi, un soldat israélien a été tué dans une attaque palestinienne dans le nord de la Cisjordanie. Il a été inhumé vendredi au cimetière militaire du mont Herzl à Jérusalem.

Des soldats s'entrelacent près de la tombe du sergent Shilo Yosef Amir, tué dans une attaque palestinienne dans le nord de la Cisjordanie. Photo : Associated Press / Ohad Zwigenberg

L'armée a indiqué avoir neutralisé l'assaillant, dont la mort n'a pas encore été annoncée officiellement.

L'attaque a été revendiquée par le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui l'a présentée comme une réaction à l'opération militaire israélienne menée dans le camp de réfugiés palestinien de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, de lundi à mercredi.

Cette opération, d'une ampleur sans précédent depuis des années sur le théâtre de la Cisjordanie occupée, a fait 12 morts côté palestinien et un mort côté israélien.

Restaurer l'espoir du peuple palestinien dans un processus politique sérieux, conduisant à une solution à deux États et à la fin de l'occupation, est la contribution essentielle d'Israël à sa propre sécurité , avait déclaré jeudi le secrétaire général de l' ONU Antonio Guterres, alors que la perspective d'un déblocage du processus de paix, dans l'impasse depuis des années, semble plus lointaine que jamais.

Il avait aussi dénoncé l' usage excessif de la force de l'armée israélienne lors de son opération à Jénine.

Selon un communiqué de ses services, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant s'est entretenu jeudi soir au téléphone avec son homologue américain Llyod Austin à qui il a affirmé qu'Israël continuerait de se défendre contre toutes sortes de menaces et d'agir de manière décisive contre le terrorisme .

Une année meurtrière

Au moins 193 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année dans les violences liées au conflit israélo-palestinien, ainsi que 27 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l' AFP établi à partir de source officielle.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.

Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967.

Sur un autre front, l'armée israélienne a mené jeudi à partir du Golan syrien occupé quelques frappes d'artillerie contre le sud du Liban, sans faire de victime, en riposte selon elle à un tir de missile antichar non revendiqué en provenance du territoire libanais.