La première session a eu lieu la semaine dernière au Collège de police de l’Ontario à Aylmer.

Pendant trois jours, l’accent est mis sur le double rôle que ces futurs policiers devront endosser. En intervention, ils sont à la fois responsables de l'application de la loi et travailleurs sociaux.

La province s'efforce de trouver des moyens de réduire les tirs mortels de la police et les passages à tabac lors d'appels d'urgence impliquant des personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

Le cours a été conçu en réponse directe au rapport Iacobucci de 2018, rédigé à la suite de la mort par balle de Sammy Yatim, un adolescent tué en 2013 à bord d'un tramway de Toronto alors qu'il traversait une crise de santé mentale.

Le cours met l'accent sur la patience, l'écoute et la confiance

Le module s'appuie sur une combinaison d'années de recherche, de recommandations clés issues d'enquêtes du coroner et de consultations communautaires, indique Jennifer Lavoie, professeure agrégée de psychologie et de criminologie à l'Université Wilfrid Laurier et co-responsable du programme de formation à la réponse aux crises de santé mentale.

Ce projet a été développé par une grande équipe. Je pense que c'est ce qui le rend différent de ce que nous avons vu auparavant , estime-t-elle.

Selon Mme Lavoie, le cours met l'accent sur une approche tenant compte des traumatismes et se concentrant sur l'utilisation du pouvoir de la connexion pour instaurer la confiance, ce que les forces de l'ordre appellent la police relationnelle .

Jennifer Lavoie, professeure agrégée de psychologie et de criminologie à l'Université Wilfrid Laurier et coresponsable du programme de formation à la réponse aux crises de santé mentale. Photo : Radio-Canada

Il s'agit essentiellement de l'idée que le résultat de l'interaction avec la police n'est pas aussi important que la façon dont l'interaction se déroule. Le citoyen veut sentir que le policier a écouté sa version des faits, qu'il a participé, qu'il a pu s'exprimer, qu'il a été traité de manière équitable et que le policier avait des notions dignes de confiance concernant le bien-être de la personne , détaille-t-elle.

La réalité virtuelle et cas inspirés de faits réels

Le cours comporte un volet pratique avec des scénarios où les étudiants jouent leur rôle dans des situations de crise de santé mentale, montées sur une plate-forme de réalité virtuelle, où les acteurs fournissent des représentations authentiques de personnes en détresse émotionnelle.

Nous demandons aux étudiants d'assister à un scénario basé sur une enquête qui n'est pas optimale. Il en résulte peut-être un recours à la force de la part de l'agent .

Les étudiants déconstruisent ensuite ce qui s'est passé et proposent d'autres solutions avant d'enfiler un casque de réalité virtuelle et d'appliquer les techniques dans une simulation.

Selon Mme Lavoie, les simulations varient en longueur et en profondeur, et permettent aux agents de pratiquer des compétences telles que l'écoute active, la validation, la patience et l'établissement d'un climat de confiance.

Vous apprenez à vraiment comprendre les besoins de cette personne, à faire intervenir des agents supplémentaires si nécessaire et à assurer la sécurité de la personne .

Les critiques estiment que 18 heures ne sont pas suffisantes

À la fin des trois jours, explique Mme Lavoie, les étudiants sont évalués dans un scénario qui les teste sur 14 points, tous conçus pour mesurer la façon dont ils désescaladent la crise.

L'accent mis sur la patience, l'écoute et la prise en compte des émotions des gens marque une rupture avec le modèle traditionnel de maintien de l'ordre en Ontario qui, pendant des décennies, considérait les agents comme des exécutants impersonnels et réactifs de la loi.

Les critiques ont souligné que le cours de 18 heures est loin d'être suffisant et que les agents, qui sont les premiers à intervenir en cas d'urgence de santé mentale, n'abordent pas de manière adéquate la réalité à laquelle ils sont confrontés en première ligne d'une double crise des opioïdes et des sans-abri qui implique des personnes souffrant de maladies mentales graves.

En réponse à ces critiques, Mme Lavoie a déclaré que le cours n'était peut-être qu'une première étape, mais qu'il était basé sur des années de recherche.