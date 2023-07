De longues attentes cet été à l’urgence de North Bay

Le Centre de santé régional de North Bay a annoncé jeudi que les temps d'attente pour avoir accès aux services d’urgence vont rallonger pour les mois de juillet et août.

L’hôpital régional cite un manque de personnel et de lits et une hausse du volume de patients au-delà de la moyenne, ce qui fait en sorte que le temps d’attente est en hausse et pourrait l’être jusqu’en août.

Selon la Dre Lisa Harman, directrice médicale du département des urgences, les temps d’attente pourraient pour certaines situations se situer dans les 10 heures.

L’été est une période occupée pour les urgences, quand les gens sont plus à risque de se blesser à l’extérieur et que plus de personnes visitent le Nord de l’Ontario , dit-elle dans un communiqué de presse.

La Dre Harman affirme que les équipes de soin de l’hôpital traitent les patients qui sont les plus malades en premier, et que lorsque le volume de patients augmente, le temps d’attente pour les moins malades augmente.