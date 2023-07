Ottawa investira 308 millions $ de plus au Québec pour le logement abordable, une somme bienvenue dans un contexte où la crise du logement est particulièrement aiguë actuellement dans la province.

Cette somme annoncée dans le cadre du troisième volet de l’Initiative pour la création rapide de logements permettra de financer 104 projets totalisant 1581 logements additionnels aux quatre coins de la province, a souligné en conférence de presse France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation du Québec.

Les deux ententes précédentes en place depuis octobre 2020 ont déjà permis de construire ou de mettre en chantier 1700 unités (sans compter les projets municipaux) et plus de 1000 autres sont en développement, a ajouté la ministre.

Des projets comme l’Avenir des femmes, un immeuble de 23 logements destinés à des femmes monoparentales à faible revenu, ouvrira cet automne à Laval. Dans ce projet situé dans le quartier Saint-Martin, les femmes retenues ne dépenseront pas plus de 25 % de leur revenu pour se loger, grâce au Programme de supplément au loyer de la Société d’habitation du Québec (SHQ).

Les sommes annoncées visent des projets dédiés aux femmes monoparentales, aux personnes flirtant avec l'itinérance, aux aînés, aux immigrants en situation précaire, aux personnes handicapées ou aux Autochtones.

« Quand les gens les plus vulnérables vont mieux, toute la communauté se porte mieux. » — Une citation de Ahmed Hussen, ministre canadien du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

Ahmed Hussen, ministre canadien du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Même s’il se réjouit de cette annonce, le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) déplore la lenteur avant que les sommes fédérales aboutissent vers des projets concrets. Dans ce cas-ci, l’entente entre Ottawa et Québec survient près d'un an et demi après le budget fédéral qui prévoyait ces sommes , souligne Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU .

Le FRAPRU n'est pas le seul à avoir des craintes en la matière. Récemment, la Communauté métropolitaine de Montréal déplorait dans une note  (Nouvelle fenêtre) que lors des quatre dernières années, il se soit construit annuellement 619 logements sociaux et communautaires dans le Grand Montréal sur 22 500 nouveaux logements. Ce taux de construction de 2,7 % de logements abordables est le plus bas enregistrés ces 20 dernières années, note la CMM .

Chiffres divergents sur les ménages sans toit

Au Québec, la pénurie de logements est criante dans certaines villes où les loyers grimpent en flèche, laissant sur le carreau plusieurs dizaines de familles. Selon les dernières données, 226 ménages étaient hébergés temporairement chez des parents ou à l'hôtel une semaine après le 1er juillet, selon les données gouvernementales.

Le FRAPRU estime quant à lui à 568 le nombre de ménages en quête de toit, un chiffre jugé conservateur . Sans vouloir rentrer dans une guerre de chiffres avec le gouvernement, le FRAPRU se demande si les données gouvernementales retiennent en fait uniquement les ménages hébergés par les municipalités, évacuant ainsi ceux qui sont hébergés temporairement par des proches.

Le FRAPRU ratisse plus large avec ses chiffres , a expliqué de son côté la ministre Duranceau, qui rappelle aux personnes en difficulté de logement l’importance de se signaler à la Société d’habitation du Québec.

« On a des gens qui sont dédiés à aider ces personnes-là pour leur trouver des solutions. Oui, ce sont des solutions temporaires, mais avec une perspective de trouver quelque chose à plus long terme. » — Une citation de France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation du Québec

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l’Habitation du Québec Photo : Radio-Canada

Mme Duranceau souligne en outre que des aides financières directes à la personne sont prévues par Québec et Ottawa c’est pourquoi il est important d’appeler à la SHQ et de se faire expliquer à quoi on a droit si la situation est difficile .

À Montréal, 122 ménages sont actuellement accompagnés par le service de référence de l’Office municipal d’habitation de Montréal, mentionne le FRAPRU, qui déplore qu'Ottawa n'ait pas prévu de volet supplémentaire d'aide dans son dernier budget, alors que c’est la seule initiative fédérale qui est entièrement réservée au secteur sans but lucratif .