Taxe carbone : y perdez-vous vraiment?

Nous sommes de plus en plus préoccupés par le fait que les mesures fédérales qui ont une incidence disproportionnée connue sur le Canada atlantique vont de l’avant et entreront en vigueur le 1er juillet 2023, ce qui entraînera de fortes hausses de prix pour l’essence et le diesel , ont-ils écrit dans une lettre au premier ministre Justin Trudeau.

Mais perd-on réellement de l'argent avec la taxe carbone? Car le prélèvement fédéral s'accompagne d'une compensation versée aux Canadiens, intitulé PIAC, pour Paiement de l'incitatif à agir pour le climat.

Le montant du PIAC dépend de la province et de la composition familiale, et est payé chaque trimestre.

Radio-Canada a déterminé quatre scénarios pour vous aider à déterminer si vous allez gagner ou perdre avec cette réforme. Nous avons établi pour chaque scénario une consommation de mazout annuelle, afin de calculer le nombre de kilomètres pouvant être faits chaque mois sans perdre de l'argent.

La consommation moyenne des véhicules au Canada est de 8,9 L/100 km selon la Régie de l'énergie du Canada  (Nouvelle fenêtre) . Le nombre de kilomètres calculés est à diviser par le nombre de voitures possédées par le foyer.

Précisions : Les calculs ne tiennent pas compte de l'impact du Règlement sur les combustibles propres sur les prix, qui varie en Atlantique. Ils ne tiennent pas non plus compte d'un éventuel chauffage d'appoint au propane. La taxe sur le propane vaut 0,1006 $/L. Les montants de taxe sur l'essence et le mazout sont disponibles ici  (Nouvelle fenêtre) . Les montants du PIAC sont disponibles là  (Nouvelle fenêtre) . Ces montants sont appelés à augmenter au cours des années à venir.

Monique et Bernard vivent à l'Île-du-Prince-Édouard à Summerside. Ils ont deux enfants de moins de 19 ans.

Ils toucheront 240 $ de PIAC chaque trimestre à partir du 1er juillet 2023, soit 960 $ sur un an.

Leur maison est chauffée au mazout, ils consomment 2000 L par an. Ils paieront donc 347,6 $ de taxe carbone sur ce produit pétrolier.

Il leur restera ainsi 612,40 $ de crédit de PIAC à dépenser en essence, avant d'y perdre ; ce qui correspond à 4279 L.

Monique et Bernard peuvent ainsi faire 48084 km par an, 4007 km par mois, avant de perdre de l'argent.

Julie et Nicolas vivent au Nouveau-Brunswick à Moncton. Ils n'ont pas d'enfant.

Ils toucheront 138 $ de PIAC chaque trimestre à partir du 1er octobre 2023 - rétroactif au 1er juillet - , soit 552 $ sur un an.

Leur maison est chauffée au mazout à 50 %, ils consomment 600 L par an. Ils paieront donc 104,28 $ de taxe carbone sur ce produit pétrolier.

Il leur restera ainsi 447,72 $ de crédit de PIAC à dépenser en essence, avant d'y perdre ; ce qui correspond à 3128 L.

Julie et Nicolas peuvent ainsi faire 35154 km par an, 2929 km par mois, avant de perdre de l'argent avec la taxe carbone.

Marcia est célibataire, sans enfant. Elle vit à Halifax en Nouvelle-Écosse.

Elle touchera 124 $ de PIAC chaque trimestre à partir du 1er juillet 2023, soit 496 $ sur un an.

Sa maison est chauffée en partie au mazout, lors des journées très froides. Elle consomme 400 L par an. Elle paiera donc 69,52 $ de taxe carbone sur ce produit pétrolier.

Il lui restera ainsi 426,48 $ de crédit de PIAC à dépenser en essence, avant d'y perdre ; ce qui correspond à 2980 L.

Marcia peut ainsi faire 33 486 km par an, 2790 km par mois, avant de perdre de l'argent avec la taxe carbone.

Jacinthe vit à Corner Brook. Elle est mère célibataire et a 2 enfants.

Elle touchera 287 $ de PIAC chaque trimestre à partir du 1er juillet 2023, soit 1148 $ sur un an.

Comme elle vit dans une zone considérée comme rurale, ce montant sera encore bonifié de 10 %. Elle aura donc 1262 $ sur un an au total.

Sa maison est chauffée au mazout, elle consomme 2500 L par an. Elle paiera donc 434,5 $ de taxe carbone sur ce produit pétrolier.

Il lui restera ainsi 713,5 $ de crédit de PIAC à dépenser en essence, avant d'y perdre ; ce qui correspond à 4986 L.

Jacinthe peut ainsi faire 56 022 km par an, 4668 km par mois, avant de perdre de l'argent avec la taxe carbone.