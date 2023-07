Rimouski et Rivière-du-Loup suspendent leurs publicités sur Facebook et Instagram

Les villes de Rivière-du-Loup et Rimouski suspendent à leur tour leurs publicités sur les plateformes de Meta, soit Facebook et Instagram.

Ils réagissent ainsi à la décision de Meta de ne plus diffuser les contenus issus des médias dans ses plateformes numériques. Par cette mesure, Meta ripostait à la loi C-18 qui a été adoptée le 22 juin à Ottawa. Cette loi prévoit que les géants du web devront payer des indemnités aux médias pour les liens et les contenus qu'ils produisent.

Depuis, un véritable mouvement s'est mis en branle pour forcer les géants du web à se plier à la Loi sur les nouvelles en ligne. Les gouvernements provincial et fédéral ont annoncé plus tôt cette semaine qu'ils suspendaient leurs achats de publicité. Plusieurs villes ont également emboîté le pas au cours des derniers jours.

Une atteinte à la démocratie, selon le maire Bastille

Dans un communiqué annonçant la décision de la Ville, le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, affirme que le bras-de-fer mené par Meta est inacceptable et qu'il est important d'agir.

« C’est une atteinte directe à la démocratie et nous devons faire pression pour que cette puissante multinationale revienne sur sa décision. » — Une citation de Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup

C’est toute la population qui est prise en otage par cette mauvaise décision et qui en paiera le prix en se voyant refuser l’accès à une information variée et de qualité , ajoute-t-il.

La Ville de Rimouski a également annoncé vendredi qu'elle suspendait ses publicités sur les plateformes de Meta jusqu'à nouvel ordre.

Facebook et Instagram génèrent des revenus faramineux chaque année, il est donc temps que les médias d’ici puissent recevoir leur juste part , a pour sa part indiqué le maire de Rimouski, Guy Caron.

Les citoyens qui souhaitent continuer de recevoir les publications de leur ville dans leur fil d'actualité sont invités à mettre les pages qui y sont reliées dans leurs favoris afin de déjouer les algorithmes qui risquent de bloquer leurs contenus.

Radio-Canada, Québécor, Cogeco et La Presse+ ont aussi fait savoir qu'ils n'achèteraient plus de publicité sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour riposter au boycottage de Meta.