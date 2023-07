Deux associations du Cap-Breton reçoivent des fonds pour faire des rénovations vertes

New Dawn Enterprises est une organisation bien ancrée au Cap-Breton car elle aide chaque année plus de 6000 habitants de l’île. L’association fournit, entre autres, des logements abordables, des repas pour les personnes âgées ou encore des lieux d'accueil pour les immigrés. Elle propose aussi des lieux de travail partagés. Une activité non lucrative et génératrice de peu de revenus.

Alors, la facture de chauffage de 150 000 dollars par an du bâtiment principal à Sydney pèse lourd dans les finances. Nous savons que c’est bien plus que ce que nous devrions payer si le bâtiment était plus moderne affirme Erika Shea, la présidente de New Dawn Entreprises.

C’est une ancienne école construite en 1959. Les fenêtres sont toujours d’époque. Le bâtiment est imposant, il mesure 38 000 pieds carrés. A l’intérieur, nous avons de petites entreprises et une agence gouvernementale décrit-elle. À cause de la vieille chaudière à fioul et des vieilles fenêtres, ce bâtiment a un impact très négatif sur l’environnement.

171 nouvelles fenêtres

Une situation qui devrait changer puisque New Dawn Enterprises fait partie des premiers projets soutenus par le défi des collectivités locales . L’association va recevoir 776 000 dollars de ce fonds provincial lancé en 2021 et destiné à soutenir des projets de transitions énergétiques. Jeudi, les trois premiers projets sélectionnés sur la centaine de candidatures reçues par la province ont été dévoilés.

Erika Shea CEO de New Dawn Enterprises Le batiment de l'entreprise a Sydney Photo : Autre banques d'images / .

Nous allons pouvoir remplacer les 171 fenêtres du bâtiment ainsi que les quatre portes extérieures se réjouit Erika Shea. Nous pouvons aussi améliorer l’isolation thermique du toit et remplacer la vieille chaudière de 1959 par une pompe à chaleur. Il y aura donc une meilleure efficacité énergétique et tous nos locataires pourront aussi mieux contrôler la température dans leurs bureaux.

Avec les économies réalisées, New Dawn Entreprises pourra se consacrer à de nouveaux projets.

Un autre projet au Cap-Breton

Parmi les autres projets soutenus par ce fonds, l'Association de logement communautaire du Cap-Breton qui aide les personnes avec des problèmes de santé mentale. Elle va percevoir plus de 200 000 dollars pour convertir des chaudières en pompes à chaleur dans neuf maisons qu’elle administre.

Autre projet récompensé, le Centre de Recherche sur l'eau de l'Université Dalhousie qui va étudier avec Rural Water Watch, l'impact du changement climatique sur les eaux souterraines dans les communautés rurales. Ces deux organismes sont soutenus à hauteur de 343 000 dollars.