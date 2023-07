Un lac ontarien référence mondiale de l’Anthropocène

Le lac Crawford fournit un code barre de l’histoire de la région , a déclaré lors d’une conférence de presse tenue à Lille, en France, Colin Waters, président du Groupe de travail sur l’Anthropocène, mandaté par la Commission internationale de stratigraphie  (Nouvelle fenêtre) pour déterminer si l’Anthropocène devrait désormais être considéré comme une époque géologique à part entière, et quel est l’endroit dans le monde qui le représente le mieux.

Ces dernières années, une équipe de chercheurs canadiens a mené plusieurs campagnes d’échantillonnage au lac Crawford afin de mesurer dans ses dépôts de sédiments différents éléments qui montrent l’impact de notre espèce sur son environnement.

Depuis près de 70 ans, les quantités de gaz carbonique (CO 2 ) envoyées dans l’atmosphère ont énormément augmenté. Et ces augmentations de CO 2 et d’autres gaz à effet de serre ont, à peu de choses près, bouleversé le fonctionnement naturel de notre système planétaire , déclarait le géologue Martin Head, de l’Université Brock, alors qu’une équipe de Découverte les accompagnait, (Francine McCarthy et leurs collègues) ses collègues et lui, au lac Crawford au printemps.

Prélever des échantillons au lac Crawford n’est pas une mince affaire. En ce matin d’avril anormalement chaud pour la saison, une dizaine de personnes mènent une opération de carottage à froid . Il s’agit de faire descendre au fond du lac de grands tubes de métal bourrés d’un mélange de glace carbonique et d’éthanol, afin que les sédiments se figent dessus avant d’être délicatement remontés, puis décollés de la surface des carotteurs.

Tim Patterson, géologue de l’Université Carleton, examine une carotte remontée à la surface de l'eau. Photo : Radio-Canada / Hélène Morin

C’est un peu un art , décrit le géologue de l’Université Carleton Tim Patterson, responsable des opérations. Si le carotteur ne reste pas au fond assez longtemps, vous n’aurez pas assez de sédiments. Mais si vous restez trop longtemps, une partie va fondre parce que la glace carbonique se sublime et vous perdrez les premières couches de sédiments , détaille le chercheur, qui a fait de cette technique une spécialité.

Si le lac Crawford mérite autant d’attention, c’est qu’il présente des caractéristiques bien particulières. C’est un petit lac situé dans une aire de conservation où les activités aquatiques sont interdites. Ses sédiments ne sont donc jamais dérangés , si ce n’est par les chercheurs. Sa profondeur – plus de 20 mètres – et ses caractéristiques biochimiques permettent aux sédiments de s’accumuler année après année en couches successives bien distinctes et d’épaisseurs variables, appelées varves.

Des couches de sédiments, ou varves, récoltées par les chercheurs. Photo : Radio-Canada

Ça en fait un lac unique en Amérique du Nord qui conserve de superbes varves annuelles qui sont essentielles pour nous permettre de repérer le début de l’époque anthropocène , s’enthousiasme M. Patterson, lui aussi membre du Groupe de travail sur l’Anthropocène.

On voit chaque année comme les cernes d’un arbre , renchérit Francine McCarthy, qui étudie le lac Crawford depuis des années. Elle en fait d’ailleurs volontiers la démonstration, un morceau de carotte gelée du lac à la main : Ici c’est l’année 1935, la grande sécheresse en Amérique du Nord où il faisait très sec et venteux, où les varves sont très épaisses; puis il y a un intervalle où elles sont très minces, c’est le début de l’Anthropocène .

Une carotte remontée du sous-sol du lac Crawford. Photo : Radio-Canada / Hélène Morin

Le Groupe de travail a en effet choisi le tournant des années 1950pour marquer le début de cette nouvelle phase de l’histoire terrestre. Un moment décisif qu’ils appellent la grande accélération .

C’est l’ère après la Seconde Guerre mondiale où il y a eu une expansion économique majeure , associée à une grande consommation d’hydrocarbures notamment, précise Tim Patterson.

Dans les sédiments du lac Crawford, les scientifiques cherchent des marqueurs de ces changements. Par exemple, des rejets carbonés produits par la fabrication d’acier. On est à 30 ou 35 kilomètres de Hamilton, où il y a plusieurs aciéries , explique Francine McCarthy. On voit ces petites particules dans les sédiments du lac. C’est très évident, surtout de 1950 jusqu’à environ 1970, on en voit d’énormes quantités. Après ça, il y a eu des lois et des technologies pour limiter ça, et on en voit moins.

Mais ces particules, comme d’autres conséquences des activités humaines sur la planète, n’ont pas la même histoire partout. Les experts ont donc cherché un élément qui soit visible sur tout le globe à peu près en même temps. Leur réponse : les rejets nucléaires, qui ont commencé à retomber sur les sols de la planète au moment des premiers essais atomiques.

Ça s’est produit à peu près en même temps que beaucoup d’autres changements dans le système planétaire , avance Martin Head. Le plutonium offre donc un très bon signal par procuration, si vous voulez, de la grande accélération. Partout dans le monde, si vous avez des bons sédiments, il apparaît au milieu des années 1940 ou au début des années 1950.

C’est le cas au lac Crawford, où le plutonium est lisible dans les couches de sédiments récoltées par les chercheurs. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’endroit pourrait devenir la référence d’une nouvelle époque géologique appelée Anthropocène.

Le sous-sol du lac Crawford peut révéler des informations cruciales qui permettent de comprendre les changements planétaires. Photo : Radio-Canada

Car une fois le site choisi, il reste à convaincre la communauté des géologues de la pertinence de cette modification à leur calendrier . L’échelle chronostratigraphique, utilisée en géologie, mais aussi par d’autres disciplines comme l’archéologie ou l’anthropologie, divise le temps géologique de la Terre en ères, périodes ou encore époques.

Depuis 2,6 millions d’années, nous sommes dans la période quaternaire, et plus précisément, depuis environ 11 000 ans, à l’époque de l'Holocène. Le Groupe de travail dont font partie Martin Head et Francine McCarthy propose d’ajouter une époque au haut de cette échelle, appelée Anthropocène, qui débuterait au milieu du 20ième siècle. Mais la question est loin d’être tranchée.

C’est trop court , proteste la géologue Lucy Edwards, du US Geological Survey, qui a animé un débat sur le sujet au dernier congrès de l’Association américaine pour l’avancement des sciences (AAAS) à Washington. Pour elle et plusieurs de ses collègues, une époque géologique qui commencerait il y a à peine plus de 70 ans n’a aucun sens au regard des temps géologiques qui se mesurent habituellement en milliers ou en millions d’années. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ce sera peut-être seulement passager , espère-t-elle à propos des changements provoqués par notre espèce.

Par ailleurs, depuis une vingtaine d’années, le terme Anthropocène est utilisé dans de nombreuses autres disciplines comme la sociologie ou l’histoire, et même dans le langage courant, pour désigner des concepts qui dépassent la géologie. Est-ce un terme scientifique, un terme technique ou plutôt un terme qui appartient à tous et nous permet de comprendre le monde? C’est une question plus large qui porte sur la relation entre la science et la société , estime l’écologiste Erle Ellis, aussi membre du Groupe de travail sur l’Anthropocène et qui prenait part au congrès de l’AAAS.